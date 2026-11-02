Підскочила ціна на один вид пального: скільки коштує заправити авто 2 листопада

АЗС / © pixabay.com

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Ситуація з цінами на пальне на українських АЗС 2 листопада залишається переважно стабільною. Проте одна з великих мереж точково переглянула вартість дизельного пального.

Про це пише «РБК-Україна».

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Мережа «Укрнафта» у понеділок збільшила ціни на стандартний і преміальний дизель на 1 грн/л. Тепер вони становлять 103,90 грн/л та 105,90 грн/л відповідно. Інші оператори залишили ціни без змін: від 102,90 грн/л на UPG до 111 грн/л на SOCAR.

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Вартість автомобільного газу в мережах АЗС не змінилася. На OKKO, WOG і SOCAR його продають по 59,90 грн/л, на UPG — по 57,90 грн/л, а на «Укрнафті» — по 56,90 грн/л.

Ціни на бензини А-92, А-95 та преміальний А-100 залишилися на попередньому рівні в усіх мережах АЗС.

Ціни на пальне в Україні 2 листопада 2026 року

OKKO

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн

Бензин Pulls 95 — 95,90 грн

Бензин А-95 Євро — 92,90 грн

ДП Pulls — 109,90 грн

ДП Євро — 106,90 грн

Газ — 59,90 грн

WOG

Бензин 100 — 102,90 грн

Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн

Бензин 95 Євро — 92,90 грн

ДП Mustang — 109,90 грн

ДП Євро-5 — 106,90 грн

Газ — 59,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100 — 105,00 грн

Бензин NANO 95 — 98,90 грн

Бензин А-95 — 95,90 грн

ДП NANO Extro — 111,00 грн

ДП NANO — 108,00 грн

Газ — 59,90 грн

«Укрнафта»

Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн

Бензин А-95 — 88,90 грн

Бензин А-92 — 86,90 грн

ДП (Energy) — 105,90 грн (+1 грн)

ДП — 103,90 грн (+1 грн)

Газ — 56,90 грн

UPG

Бензин UPG 100 — 100,90 грн

Бензин UPG 95 — 92,90 грн

Бензин А-95 — 89,90 грн

ДП upgDIESEL — 105,90 грн

ДП EURO DIESEL — 102,90 грн

Газ — 57,90 грн

Нагадаємо, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла з приблизно 58 грн на початку року до 90 грн у жовтні, а преміальні види пального вже перетнули позначку в 100-111 грн/л. За прогнозом економістки Олени Нусінової, подальша динаміка до кінця року повністю залежить від світового ринку, насамперед від геополітичних конфліктів навколо Ірану, безпеки судноплавства в Ормузькій протоці та політики ОПЕК+.

За сприятливого сценарію можливе зниження цін, проте за негативного — вартість літра А-95 наблизиться до 100 грн. Таке здорожчання пального також посилює тиск на собівартість товарів і загальну інфляцію в Україні.

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