ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
2 хв

Підскочила ціна на один вид пального: скільки коштує заправити авто 2 листопада

Початок тижня на ринку пального ознаменувався відносним затишшям після нещодавніх коливань.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
АЗС

АЗС / © pixabay.com

Ситуація з цінами на пальне на українських АЗС 2 листопада залишається переважно стабільною. Проте одна з великих мереж точково переглянула вартість дизельного пального.

Про це пише «РБК-Україна».

Мережа «Укрнафта» у понеділок збільшила ціни на стандартний і преміальний дизель на 1 грн/л. Тепер вони становлять 103,90 грн/л та 105,90 грн/л відповідно. Інші оператори залишили ціни без змін: від 102,90 грн/л на UPG до 111 грн/л на SOCAR.

Вартість автомобільного газу в мережах АЗС не змінилася. На OKKO, WOG і SOCAR його продають по 59,90 грн/л, на UPG — по 57,90 грн/л, а на «Укрнафті» — по 56,90 грн/л.

Ціни на бензини А-92, А-95 та преміальний А-100 залишилися на попередньому рівні в усіх мережах АЗС.

Ціни на пальне в Україні 2 листопада 2026 року

OKKO

  • Бензин Pulls 100 — 102,90 грн

  • Бензин Pulls 95 — 95,90 грн

  • Бензин А-95 Євро — 92,90 грн

  • ДП Pulls — 109,90 грн

  • ДП Євро — 106,90 грн

  • Газ — 59,90 грн

WOG

  • Бензин 100 — 102,90 грн

  • Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн

  • Бензин 95 Євро — 92,90 грн

  • ДП Mustang — 109,90 грн

  • ДП Євро-5 — 106,90 грн

  • Газ — 59,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100 — 105,00 грн

  • Бензин NANO 95 — 98,90 грн

  • Бензин А-95 — 95,90 грн

  • ДП NANO Extro — 111,00 грн

  • ДП NANO — 108,00 грн

  • Газ — 59,90 грн

«Укрнафта»

  • Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн

  • Бензин А-95 — 88,90 грн

  • Бензин А-92 — 86,90 грн

  • ДП (Energy) — 105,90 грн (+1 грн)

  • ДП — 103,90 грн (+1 грн)

  • Газ — 56,90 грн

UPG

  • Бензин UPG 100 — 100,90 грн

  • Бензин UPG 95 — 92,90 грн

  • Бензин А-95 — 89,90 грн

  • ДП upgDIESEL — 105,90 грн

  • ДП EURO DIESEL — 102,90 грн

  • Газ — 57,90 грн

Нагадаємо, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла з приблизно 58 грн на початку року до 90 грн у жовтні, а преміальні види пального вже перетнули позначку в 100-111 грн/л. За прогнозом економістки Олени Нусінової, подальша динаміка до кінця року повністю залежить від світового ринку, насамперед від геополітичних конфліктів навколо Ірану, безпеки судноплавства в Ормузькій протоці та політики ОПЕК+.

За сприятливого сценарію можливе зниження цін, проте за негативного — вартість літра А-95 наблизиться до 100 грн. Таке здорожчання пального також посилює тиск на собівартість товарів і загальну інфляцію в Україні.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie