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Підскочила ціна на один вид пального: скільки коштує заправити авто 2 листопада
Початок тижня на ринку пального ознаменувався відносним затишшям після нещодавніх коливань.
Ситуація з цінами на пальне на українських АЗС 2 листопада залишається переважно стабільною. Проте одна з великих мереж точково переглянула вартість дизельного пального.
Про це пише «РБК-Україна».
Мережа «Укрнафта» у понеділок збільшила ціни на стандартний і преміальний дизель на 1 грн/л. Тепер вони становлять 103,90 грн/л та 105,90 грн/л відповідно. Інші оператори залишили ціни без змін: від 102,90 грн/л на UPG до 111 грн/л на SOCAR.
Вартість автомобільного газу в мережах АЗС не змінилася. На OKKO, WOG і SOCAR його продають по 59,90 грн/л, на UPG — по 57,90 грн/л, а на «Укрнафті» — по 56,90 грн/л.
Ціни на бензини А-92, А-95 та преміальний А-100 залишилися на попередньому рівні в усіх мережах АЗС.
Ціни на пальне в Україні 2 листопада 2026 року
OKKO
Бензин Pulls 100 — 102,90 грн
Бензин Pulls 95 — 95,90 грн
Бензин А-95 Євро — 92,90 грн
ДП Pulls — 109,90 грн
ДП Євро — 106,90 грн
Газ — 59,90 грн
WOG
Бензин 100 — 102,90 грн
Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн
Бензин 95 Євро — 92,90 грн
ДП Mustang — 109,90 грн
ДП Євро-5 — 106,90 грн
Газ — 59,90 грн
SOCAR
Бензин NANO 100 — 105,00 грн
Бензин NANO 95 — 98,90 грн
Бензин А-95 — 95,90 грн
ДП NANO Extro — 111,00 грн
ДП NANO — 108,00 грн
Газ — 59,90 грн
«Укрнафта»
Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн
Бензин А-95 — 88,90 грн
Бензин А-92 — 86,90 грн
ДП (Energy) — 105,90 грн (+1 грн)
ДП — 103,90 грн (+1 грн)
Газ — 56,90 грн
UPG
Бензин UPG 100 — 100,90 грн
Бензин UPG 95 — 92,90 грн
Бензин А-95 — 89,90 грн
ДП upgDIESEL — 105,90 грн
ДП EURO DIESEL — 102,90 грн
Газ — 57,90 грн
Нагадаємо, середня ціна бензину А-95 в Україні зросла з приблизно 58 грн на початку року до 90 грн у жовтні, а преміальні види пального вже перетнули позначку в 100-111 грн/л. За прогнозом економістки Олени Нусінової, подальша динаміка до кінця року повністю залежить від світового ринку, насамперед від геополітичних конфліктів навколо Ірану, безпеки судноплавства в Ормузькій протоці та політики ОПЕК+.
За сприятливого сценарію можливе зниження цін, проте за негативного — вартість літра А-95 наблизиться до 100 грн. Таке здорожчання пального також посилює тиск на собівартість товарів і загальну інфляцію в Україні.