Підтримка бізнесу під час війни: держава відкрила митницю і розширила програму "5-7-9"

Підтримка бізнесу під час війни: держава відкрила митницю і розширила програму "5-7-9"

Було скасовано ПДВ, митні збори, а також перевірки.

Держава відкрила митницю для бізнесу, аби підтримати його роботу у воєнний час.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, було скасовано ПДВ, митні збори, а також перевірки.

"Найперше завдання сьогодні - забезпечити власне виробництво та ввезення в країну всього необхідного. Тож ми відкрили кордон для гуманітарних вантажів - залишили тільки заповнення на одному листочку короткої декларації про ввезення "гуманітарки", - розповів очільник Кабміну.

Крім того, уряд розширив програму "5-7-9", збільшив до 60 млн грн можливість взяти кредит під 0% на воєнний час, а протягом місяця після закінчення воєнного часу — до 5%.

Як повідомлялося, через військове вторгнення Росії в Україну падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) нині оцінюється у 35% і більше. Бойові дії відбуваються в 10 областях, де розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни.

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