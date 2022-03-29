Підтримка бізнесу під час війни: держава відкрила митницю і розширила програму "5-7-9"

Було скасовано ПДВ, митні збори, а також перевірки.
Держава відкрила митницю для бізнесу, аби підтримати його роботу у воєнний час.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За його словами, було скасовано ПДВ, митні збори, а також перевірки.
"Найперше завдання сьогодні - забезпечити власне виробництво та ввезення в країну всього необхідного. Тож ми відкрили кордон для гуманітарних вантажів - залишили тільки заповнення на одному листочку короткої декларації про ввезення "гуманітарки", - розповів очільник Кабміну.
Крім того, уряд розширив програму "5-7-9", збільшив до 60 млн грн можливість взяти кредит під 0% на воєнний час, а протягом місяця після закінчення воєнного часу — до 5%.
Як повідомлялося, через військове вторгнення Росії в Україну падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) нині оцінюється у 35% і більше. Бойові дії відбуваються в 10 областях, де розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни.