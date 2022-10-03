Підтримка економіки і наближення перемоги: як працюють військові облігації в Дії

Від початку повномасштабного вторгнення українці наближають перемогу. Одні волонтерять та збирають гроші на необхідне нашим захисникам на фронті.

Інші ведуть інформаційну війну та розказують правду про війну світові. Треті тримають дипломатичний фронт та лобіюють серед світової спільноти життєво важливі для нас рішення. Четверті активно донатять на різні ініціативи.

Втім, українці й надалі продовжують шукати шляхи, як підтримати ЗСУ, стати корисними державі, пришвидшити деокупацію міст і наблизити перемогу.

То як ще можна допомогти державі у боротьбі із ворогом? Рішення є – купівля військових облігацій. На початку війни вони стали дієвим економічним інструментом, який допоміг втримати економіку країни на плаву. І тепер їх можна купити у застосунку Дія.

Що таке військові облігації та навіщо вони потрібні?

Військові облігації – цінні папери, які випускає держава. Українці вкладають свої гроші в них та цим фінансують економіку і потреби армії. А з часом отримують свої кошти назад з відсотками.

Таким чином, власники облігацій по факту спонсорують перемогу: знищення ворога, деокупацію території та наближення поразки Росії.

Скільки коштують облігації, якими бувають та як працюють?

Вони різняться за термінами виплат – на максимальний термін до 1,5 року із дохідністю від 11% до 16% річних. Та назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій: наприклад, Маріуполь, Крим чи Херсон. Вартість однієї облігації – від 900 гривень.

Працюють вони дуже просто. Кожна облігація має дату виплати і саме в цю дату ви отримаєте вкладені кошти назад плюс відсотки. Наприклад, ви вирішили купити облігації з датою виплати 3 жовтня 2023 року. Це значить, що саме в цю дату, коли з моменту купівлі облігації сплине рік, ви отримаєте свої гроші назад плюс відсотки.

При цьому ви можете придбати їх у будь-який момент, навіть за місяць з дати виплати. Відрізнятися буде тільки сума отриманого доходу. Гроші повернуться на картку єПідтримка.

Хто продає облігації?

Дія не володіє облігаціями та не продає їх самостійно. Як і з послугами та відображенням документів, Дія – це лише майданчик для користувачів та партнерів. Саме партнери – банки та ліцензовані брокери – володіють облігаціями та продають їх. Застосунок лише допомагає придбати їх швидко та зручно.

Чи є обмеження на придбання облігацій?

Обмежень у кількості облігацій немає. Ви можете купити стільки, скільки є у наявності у банків. Однак, ліміт на оплату за одну транзакцію має не перевищувати 400 тисяч гривень. Якщо ви хочете придбати цінних паперів на понад 400 тисяч гривень, то потрібно надати партнерам необхідні документи для фінансового моніторингу, щоб підтвердити походження грошей.

Як купити облігації у Дії?

Як і отримання послуг, купівля облігацій у Дії відбувається просто і швидко.

Щоб придбати облігації зробіть всього декілька кроків:

оновіть застосунок до останньої версії;

у Послугах знайдіть Військові облігації;

оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій;

виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації;

вкажіть кількість облігацій;

введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримки, на яку отримаєте виплати через деякий час;

перевірте та відправте запит до обраного партнера;

підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.

очікуйте на сповіщення від Дії. Зарахування на рахунок в цінних паперах відбувається протягом трьох робочих днів

Це все! Дія сповістить про зарахування облігацій на рахунок.

На картки яких банків можна отримати кошти?

Зараз ви можете придбати військові облігації в Дії у партнерів: АльфаБанк, Укргазбанк та БТС Брокер (Bond UA). З часом список партнерів буде поповнюватися.

Які переваги облігацій у Дії?

Перша і найголовніша перевага – ваш внесок в наближення перемоги. Інвестуєте в облігації й точно знаєте, що ваші кошти працюють на армію та економіку країни. По-друге, купуєте облігації просто і швидко. В Дії підтягуються ваші дані з реєстрів і не потрібно витрачати час, щоб ввести їх вручну. По-третє, можете обрати як одну облігацію з переліку, так і одразу декілька. Також ви отримуєте прибуток від покупки. Його розмір залежить від терміну облігацій. При цьому не потрібно сплачувати додаткові платежі, комісію банку та податки.

Нагадаємо, українці можуть використовувати документи з "Дії" за кордоном.

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