Економіка України під час війни: Зеленський провів розмову з директоркою МВФ

Економіка України під час війни: Зеленський провів розмову з директоркою МВФ

Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою напередодні її участі в зустрічі міністрів фінансів країн G7.

Глава держави висловив подяку МВФ за підтримку економіки України у складний час війни та закликав валютний фонд пришвидшити надання підтримки Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Як пояснив президент, щомісячний дефіцит державного бюджету України становить близько 5 млрд дол. США. Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості фінансової підтримки України з боку держав-партнерів, зокрема США, Канади, Японії та країн Європейського Союзу. Він закликав МВФ активно долучатися до розробки програми післявоєнної відбудови України.

Глава держави зазначив, що наша країна налаштована продовжувати реалізацію важливих реформ. "Там, де ми можемо показувати результати реформ, ми повинні не зупинятися та йти вперед. Через війну не все поки що можливо. Але ми готові показувати світу, що йдемо лише вперед", – наголосив Зеленський.

Зі свого боку директорка-розпорядниця МВФ зазначила, що повідомить G7 про необхідність пришвидшити надання необхідної фінансової підтримки.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що країни G7 планують виділити Україні 30 мільярдів євро фінансової підтримки. Допомога надається у формі позик та грантів. Сума в 30 мільярдів євро передбачена до кінця 2022 року.

Володимир Зеленський обговорив економічну допомогу з директором-розпорядником МВФ

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