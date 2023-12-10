Підтримка від США: за якої однієї умови республіканці проголосують за військову допомогу Україні

Республіканці заблокували пакет фінансової допомоги Україні. Вони готові проголосувати за нього за умови, якщо демократи погодяться на посилення південного кордону.

Про це заявив сенатор-республіканець Джим Ріш в коментарі "Голосу Америки".

Він наголосив, що допомога Україні надійде, якщо адміністрація серйозніше поставиться до проблеми південного кордону США, з якою республіканці пов'язують голосування про допомогу Україні.

Ріш раніше послідовно підтримував Україну. Водночас як і решта республіканців в Сенаті, на голосуванні щодо просування цього законопроєкту висловився проти.

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"Це було голосування чітко за партійною лінією щодо пакета національної безпеки, який ми повинні прийняти. Ми це приймемо. Нам потрібно було переконати наших колег з іншої партії, що ми налаштовані дуже серйозно. Ми, республіканці, дуже серйозно ставимося до закриття нашого південного кордону. У нас близько 10 000 нелегалів на день перетинають кордон Сполучених Штатів, і нам потрібно захищати наш кордон, в першу чергу", – відповів Ріш на питання Голосу Америки після свого виступу на Аспенському безпековому форумі.

При цьому, раніше він послідовно підтримував Україну. Водночас як і решта республіканців в Сенаті.

"Тижні та місяці, про які ви говорите, – позаду, а не перед нами. Ми говоримо про це не лише тижнями та місяцями, а й роками, і настав час поставитися до цього серйозно", – сказав він.

Нагадаємо, в адміністрації президента Сполучених Штатів Джо Байдена заявили, що наразі можуть гарантувати надання допомоги Україні лише протягом кількох наступних тижнів, поки триватимуть переговори з республіканцями стосовно продовження фінансування.

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