«Підтримувати військових – обов’язок всіх, хто не на фронті»: засновник FFA Олександр Орловський задонатив ЗСУ 3 000 000 грн

Дрони, автомобілі, екіпірування, протези для ветеранів – Олександр Орловський та учасники криптоспільноти Financial Freedom Academy (FFA) весь час повномасштабної війни активно підтримують захисників України. Для криптоосвітнього ком’юніті та його викладацької команди це стало частиною філософії і моральним обов’язком. Від дрібних донатів в 10 тисяч грн до переказів у мільйон – сума підтримки війська вже сягає трьох мільйонів.

Безпілотники дають вирішальну перевагу на окремих ділянках фронту. Тому один із пріоритетів благодійності Олександра Орловського та FFA – донати на БпЛА. Він особисто вже перерахував на закупівлю і виготовлення дронів більше 1 млн грн.

Окремий напрямок системної підтримки - допомога ветеранам російсько-української війни. Засновник криптоспільноти перерахував 826 тис. грн особистих коштів до Фонду SuperHumans для виготовлення протезу. Завдяки цьому внеску захисник Бахмуту Олександр Коржук зараз проходить реабілітацію і вчиться ходити на новому, спеціально виготовленому саме для нього протезі. На нещодавній освітній конференції спільноти FFA CRYPTO RISE учасники також збирали 200 тис. грн для центру протезування та реабілітації ветеранів.

Ініціативи Олександра надихають все ком’юніті FFA так само активно реагувати на запити військових, ветеранів та цивільних українців, які постраждали від військової агресії рф. На рахунку FFA – десятки закритих зборів на суми від 50 до 200 тис. грн. Спільнота допомагає учасникам, які приєднались до війська, та їхнім побратимам, а також неодноразово підтримувала членів ком’юніті, які постраждали від російських обстрілів.

«Кожен, хто не на фронті, має допомагати тим, хто зараз захищає незалежність України зі зброєю в руках. Це моє особисте переконання. Я вірний своїм цінностям та пишаюсь, що учасники спільноти FFA також їх поділяють. Війна вимагає залученості кожного з нас, де б ми не були. Тому я системно підтримую військових і доначу на перевірені фонди, і переконаний, що підтримувати ЗСУ має кожен з нас», – зазначає засновник Financial Freedom Academy (FFA) Олександр Орловський.