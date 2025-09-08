Підтримка роботодавця змінює долі: як «Інтерпайп» Пінчука повертає ветеранів до цивільного життя

Реклама

Як пише Обозреватель, підтримка роботодавця може реально змінити долю ветеранів, що повертаються з війни. Так, 26-річний Ярослав Бурулін із Нікопольщини під час бойових дій отримав важке поранення, переніс 11 операцій та після демобілізації не міг повернутися до своєї попередньої професії слюсаря. Компанія допомогла йому у лікуванні та реабілітації та запропонувала нову роботу – керівну посаду майстра у машинобудівному комплексі.

«Компанія мені надавала все: броню, каску, форму, взуття, турнікети, медикаменти, металошукач — усе, що треба, а коли мене поранило, зі мною була на зв’язку постійно. Пропонували варіанти допомоги, контролювали лікування. Навіть зараз допомагають з аналізами, лікуванням, документами», — розповів Ярослав.

У рамках програми кожен демобілізований працівник проходить повний медогляд у корпоративній поліклініці. За його результатами складається індивідуальний план лікування, за потреби надається доступ до вузькопрофільних лікарів. Для ветеранів також організовують психологічний супровід, включно з груповими заходами, арттерапією, іпотерапією, рибалкою чи спортивними змаганнями.

Крім медичної та психологічної допомоги, у програмі передбачено навчальні заходи. Ветерани можуть пройти перенавчання для виконання нових професійних обов’язків.

«Якщо ветеран не може повернутись на довоєнну посаду, підбираємо іншу та пропонуємо перенавчання. Також організовуємо юридичні консультації щодо оформлення статусу УБД, виплат чи інших питань, пов’язаних з військовою службою. Забезпечуємо довгострокову психологічну підтримку», — зазначила директорка з комунікацій «Інтерпайп» Людмила Новак.

В «Інтерпайпі» підкреслюють, що підтримка ветеранів є постійним напрямом роботи і розрахована на довгострокову перспективу. 26-річний ветеран Ярослав каже: якщо поряд є ті, хто підтримує, шлях додому стає трохи легшим.