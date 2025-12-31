Підтримка родин мобілізованих: відповідальність БаДМ під час війни

Реклама

Фармацевтичний дистриб’ютор «БаДМ» продовжує системно підтримувати Збройні Сили України, колег на військовій службі та їхні сім’ї. Цьогоріч до різдвяних свят компанія реалізувала чергову ініціативу, щоб подарувати родинам захисників тепло та підтримку.

Географія турботи: від Львова до Харкова

Днями майже 250 родин мобілізованих співробітників «БаДМ» отримали святкові різдвяні набори. Ініціатива охопила всі регіони присутності компанії: подарунки поїхали до Дніпра, Харкова, Одеси, Києва, Миколаєва, Вінниці, Львова, Рівного та Кривого Рогу.

Майже 250 родин захисників отримали святкові набори

У компанії зазначають, що це регулярна щорічна традиція, мета якої — нагадати родинам, що про них пам’ятають, і подякувати за мужність їхніх близьких.

Кожен набір збирали з увагою до деталей, щоб створити затишну атмосферу за родинним столом. До складу святкового пакунка увійшли продукти, які стануть доречними до різдвяної вечері, зокрема й справжній Panettone — один з головних символів Різдва.

Масштабна допомога фронту: цифри 2025 року

Святкові ініціативи для родин працівників на службі — це лише частина великої стратегії допомоги військовим. Підтримка української армії стала невіддільною складовою корпоративної культури «БаДМ».

За 11 місяців 2025 року обсяг допомоги захисникам склав 75 мільйонів гривень. У компанії наголошують, що ця сума продовжує зростати, адже масштабні відвантаження необхідного обладнання тривають постійно. Компанія забезпечує підрозділи автівками, дронами, системами зв’язку Starlink, генераторами, захисним спорядженням, медикаментами та іншим.

29 000 упаковок ліків було передано за 2025 рік

Окремим вектором залишається благодійний проєкт «ФАРМСИЛА», який «БаДМ» започаткував ще у 2023 році, об'єднавши фармсектор заради підтримки ЗСУ. Результат спільної роботи у 2025 році — це передані на фронт 29 000 упаковок ліків загальною вартістю понад 2 млн грн.

У «БаДМ» шанують українських захисників

У “Музеї Вдячності” зібрані артефакти російсько-української війни

В офісі «БаДМ» діє незвична експозиція — "Музей Вдячності". Тут зібрані бойові стяги, шеврони бригад та трофейні артефакти, передані військовими підрозділами, яким компанія систематично допомагає.

Найціннішими є автографи бійців на прапорах — це імена, вписані в новітню історію України. Для колективу компанії ця експозиція стала потужним нагадуванням: щоденна робота у тилу перетворюється на реальну допомогу на передовій.

Системна підтримка для співробітників

У «БаДМ» наголошують: святкові ініціативи — це лише частина комплексної програми. Компанія супроводжує колег у лавах ЗСУ, надаючи допомогу на різних рівнях: від постійного контакту з бійцями та фінансової підтримки до продуктових наборів родинам та подарунків дітям на свята.

Проте найголовнішим меседжем для захисників залишається впевненість у завтрашньому дні.

«Важливо, щоб кожен наш співробітник на фронті знав: його місце в команді збережене — і на нього тут чекають. Збереження робочих місць та постійна комунікація з родинами стають тим фундаментом, який допомагає бізнесу та суспільству залишатися єдиними у складні часи», — підкреслює в.о. генерального директора Дмитро Бабенко.