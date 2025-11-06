Підтримка відновлюваної енергетики має враховувати реальні економічні умови — «Укренерго»

Реклама

«Ми бачимо деякі ризики по окремих статтях, а саме, якби, по відновлювальній енергетиці, і по тому, що коригувальна економія за попередні роки була не закладена в повному обʼємі. Це, фактично, той чинник, який нам дозволяє розрахуватися за боргами попередніх періодів», — зазначив він.

Юрик підкреслив, що на стан розрахунків з виробниками «зеленої» енергії впливають коливання валютних курсів, обсяги споживання електроенергії та макроекономічні тенденції.

«По валютних курсах, очевидно, це ми маємо брати припущення уряду, єврокурс нам дуже впливає на наші зобов'язання по ПСО, по відновлювальній енергетиці», — пояснив представник «Укренерго».

Реклама

Він також нагадав, що компанія активно співпрацює з міжнародними фінансовими партнерами. З початку повномасштабної війни «Укренерго» залучило майже 800 млн євро грантових коштів, що еквівалентно близько 40 млрд грн.

«Це фактично заміщення того ресурсу, який би ми повинні були зібрати з ринку», — підкреслив Юрик, додавши, що компанія продовжить роботу з Регулятором над уточненням прогнозних показників і фінансових розрахунків.

Раніше голова Правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков заявив, що розмір витрат на виконання спеціальних обов’язків (ПСО) з підтримки виробників відновлюваної електроенергії у 2026 році має бути збільшений до реального рівня, який забезпечить повне фінансування галузі.