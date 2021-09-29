Підтвердження бенефіціарів до 10 жовтня: як це зробити та який штраф

Підтвердження бенефіціарів до 10 жовтня: як це зробити та який штраф

До 10 жовтня 2021 року всім юридичним особам необхідно розкрити бенефіціарів. Наближається закінчення строку подання інформації.

В Україні від 11 липня до 10 жовтня 2021 року всім юридичним особам необхідно оновити відомості про бенефіціарів та структуру власності компанії. Якщо ж цього не зробити - очікує штраф у розмірі від 17 тис до 51 тис грн.

Більш детально про те, як це зробити - у матеріалі ТСН.ua.

Згідно з Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" № 361-IX від 06.12.2019 року, всі юридичні особи від 11 липня та протягом трьох місяців мають оновити відомості про бенефіціарів та структуру власності компанії.

Кого це стосується

Як повідомляє Міністерство фінансів України, кінцевий бенефіціарний власник для юридичних осіб – це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, в тому числі через ланцюг контролю або володіння. При цьому КБВ не може бути особа, яка лише формально володіє 25% і більше статутного капіталу, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

Питання розкриття своїх бенефіціарів стосується всіх, хто здійснює фінансові операції та кого немає у спеціальному переліку звільнених від обовязку розкриття інформації, а саме:

політичні партії та їхні структурні утворення;

професійні та творчі спілки та їхні об'єднання;

організації роботодавців та їхніх об'єднань;

адвокатські об'єднання;

торгово-промислові палати;

об'єднання співвласників багатоквартирних будинків;

релігійні організації;

державні органи, органи місцевого самоврядування, їхні асоціації;

державні та комунальні підприємства, установи, організації.

На ФОП вимога розкриття бенефіціарів не поширюється, адже вимога розкриття стосується ситуації, коли потрібно виявити саме фізичну особу, яка отримує вигоду від діяльності юридичних осіб.

Які документи необхідно підготувати

заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) – форма 2, або заява щодо державної реєстрації юридичної особи громадського формування – форма 4 ;

структура власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності № 163;

витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі коли засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка має статус як кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи, для фізичної особи-нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру – для фізичної особи-резидента.

Зразки складання схематичного зображення структури власності для різних моделей "бенефіціарування" розробило Міністерство фінансів України. Крім того, до Мінфіну можна звертатися за роз'ясненнями в разі виникнення труднощів зі складанням цього документа.

Необхідну інформацію потрібно подавати лише державному реєстратору. Держреєстратор обов'язково здійснює перевірку поданої інформації стосовно цієї особи та дбає про розміщення цих відомостей реєстрі.

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Подання відомостей про бенефіціарів відбуватиметься у 2 етапи: первинне подання відомостей та щорічне підтвердження. Вперше передбачається одноразове подання відомостей про бенефіціарів усіма чинними суб'єктами господарювання, а також – у складі пакета документів на проведення державної реєстрації. Тому всі юридичні особи, що зареєстровані до 28 квітня 2020 року, повинні подати держреєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом трьох місяців – до 10 жовтня 2021 року.

Крім того, від 11 липня 2021 року, ці відомості стають невіддільним складником документів, на підставі яких здійснюватимуть держреєстрацію суб'єкта господарювання. У майбутньому ці відомості необхідно підтверджувати щороку. Крайня дата для в кожного підприємства буде своя – а саме дата його держреєстрації, від якої потрібно відрахувати 14 календарних днів.

Що чекає на тих, хто не оновить відомості про бенефіціарів та структуру власності компанії

За неподання (або несвоєчасне подання) реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність - передбачено штраф від 17 000 до 51 000 грн.

Нагадаємо, президент Зеленський підписав закони, що запроваджують податкову амністію для українців. Перший закон дозволяє українцям добровільно задекларувати свої активи, а інший - звільняє від відповідальності. У рамках "податкової амністії" вже подано більше 30 мільйонів гривень активів на декларування, платежів з них отримано на 1,5 млн грн.

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