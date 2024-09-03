Підвищення акцизів на пальне від 1 вересня: коли і наскільки зміняться ціни на заправках

Після підняття акцизів, бензин подорожчає на 1,5 грн, а дизель на 2 грн. Проте скраплений газ подорожчає більш ніж на 5 гривень.

Про це розповів генеральний директор мережі АЗС Леонід Косянчук в ефірі "Київ 24".

"Він [скраплений газ – ред.] вже потихеньку виходить із розряду альтернативного палива для бензину. Тобто знову вдарили по найбільш незахищеним верствам населення, які використовують газ у вигляді альтернативного палива", – сказав Косянчук.

Він зазначив, що передумови для подорожчання усіх видів пального дійсно створені, але ймовірно, певний час подорожчання може бути зовсім незначним.

"Зараз оператори ринку навезли нафтопродуктів до України в очікуванні запровадження нового акцизного податку більше, ніж потрібно насправді. Сьогодні всі залиті, що називається "під корок". І в мене є великі сумніви щодо моментального і різкого подорожчання пального саме на ці півтори-дві гривні. Подорожчання скоріш за все можливе насамперед по газу", – припустив Леонід Косянчук.

Нагадаємо, Державна митна служба почала здійснювати митне оформлення пального за оновленими акцизними ставками після обіду 2 вересня. За інформацією трейдерів, весь день у понеділок та зранку вівторка "митниця очікувано стояла".

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