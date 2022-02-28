Підвищення цін і скорочення зарплат: кожен росіянин вже відчуває на собі санкції

Підвищення цін і скорочення зарплат: кожен росіянин вже відчуває на собі санкції

Курс рубля почне різко падати

Сьогодні в Росії буде «пекельний понеділок», який вже почався відміною валютних торгів на біржі, тож це відчувається через кожну російську кишеню.

Про те, що чекає на росіян, пояснив голова у Національна Рада економічного розвитку Олексій Дорошенко.

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«Від сьогодні кожен без виключення росіянин на собі відчує наслідки Великої війни в Україні. Курс рубля почне різко падати, будуть обмеження на більшість фінансових операцій, у тому числі кредитування, ціни, на все без винятку, сильно полізуть вверх. Багато підприємств, як державних, так і приватних, почнуть скорочення робочих місць і заробітної плати. Різко зросте заборгованість по заробітній платі, а можливість купити вже звичну техніку впаде. Скоротять державне замовлення, включаючи оборонний сектор, інвестиції в інфраструктуру. І це відбудеться за декілька місяців», - зазначає експерт.

Він додає, що лише декілька країн світу отримували такі шалені обмеження: Іран, Афганістан, Венесуела. «Кожна з них вийшла з орбіти сучасної цивілізації. Шансів утриматися не має ніхто», - додав Дорошенко.

Також економіст запевняє, що Україна зможе отримати репарації від Росії за всі матеріальні втрати. «Це відбудеться за рахунок арештованих резервів Центробанку і державних активів Росії за кордоном, а також арештованих фінансів і активів компаній на які накладені санкції. Це будуть десятки мільярдів доларів. А може й більше», - каже він.

Тож він припускає, що Україна зможе повністю відновити знищене, а також виплатити компенсації нашим громадянам, які втратили будинки й квартири.