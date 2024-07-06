Підвищення цін на пальне: експерт заявив про "штучно створений ажіотаж"

В Україні від 1 вересня може здорожчати вартість пального.

В Україні від 1 вересня може здорожчати вартість пального. Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизів на пальне.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн вважає, що навколо новини щодо підвищення цін був штучно зроблений ажіотаж – бо це буденне коливання ціни на 1,5-2 гривні, яке зазвичай автомобілісти не помічають.

Про це він розповів в ефірі "Еспресо".

"Щодо підвищення акцизу на пальне, мене дивує хайп навколо цієї теми. Річ у тому, що податок на бензин підвищується на 1,5 гривні, дизпальне – на 2 гривні, трохи більше на скраплений газ, який може бути десь до 5 гривень на літрі. Щодо бензину та дизелю, то ці 1,5- 2 гривні є абсолютно буденними коливаннями, які автомобілісти зазвичай навіть не помічають", - зауважив експерт.

Він зауважив, що деякі Telegram-канали прогнозували збільшення ціни до 75-80 гривень, однак це не правда.

"Сьогодні, наприклад, у середньому ціна дизпального 52 гривні, бензин – 55 гривень, а навіть, якщо додати 2 гривні, то 75 ніяк не виходить, тому насправді ніякої особливої трагедії немає. Я взагалі вважаю, що це дуже лагідний підхід, бо в умовах війни міг бути набагато жорсткішим", - резюмував Сергій Куюн.

Нагадаємо, експерти виявили, скільки "дизеля" не доливають на українських АЗС.

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