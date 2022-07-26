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Підвищення курсу долара на 25%: економіст розповів, наскільки зростуть ціни до кінця року

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Підвищення курсу долара на 25%: економіст розповів, наскільки зростуть ціни до кінця року

Фото: pixabay.com

Підвищення цін, насамперед, стосуватиметься імпортних товарів.

Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський прогнозує, що до кінця 2022 року ціни в Україні можуть зрости ще на 10-15%.

Про це пише пресслужба Центру.

"Перше підвищення цін ми спостерігали навесні через проблеми з логістикою та пальним. Другий удар по цінах буде далі у зв'язку зі зростанням курсу долара на 25%" - сказав він.

За словами експерта, уряд не мав можливості покривати усі видатки без друку грошей Нацбанком, і зміна курсу валют йому частково допоможе. Проте це призведе до здорожчання імпортних товарів, адже імпортери розраховуються за офіційним курсом.

"НБУ очікує, що до кінця року інфляція становитиме 30%. Тому ще на 10-15% зростуть ціни. Це зменшить реальні можливості купувати товари й послуги тих, хто залежить від державних виплат, пенсій та виплат у бюджетній сфері", - пояснив Вишлінський.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - від 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають в НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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