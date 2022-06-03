Підвищення облікової ставки та інвестиції: Милованов розповів про розвиток економіки під час війни

Підвищення облікової ставки та інвестиції: Милованов розповів про розвиток економіки під час війни

Підняття облікової ставки в Україні може негативно вплинути на економіку в умовах війни.

Зараз державі потрібно думати над тим, як не допустити виведення коштів з України та заохотити тих інвесторів, які залишились.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розказав президент Київської школи економіки, ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

"У теорії підняття облікової ставки до 25% зменшує тиск на девальвацію гривні та інфляцію. Це - класична теорія і воно так працює. Більшість економістів і я також погоджуємось, що ставку потрібно піднімати. Почалась війна - є державні програми фінансування, які субсидуються. Але не таке різке підняття повинно бути. І це дуже дивно, бо під час війни не можна так робити різко. Це швидко не вплине на гаманці, але впливає на поведінку інвесторів, яких мало в Україні", - сказав Милованов.

Ексміністр зазначив, що зростання облікової ставки з 10% до 25% негативно вплине на економіку. Економіст наголосив, що подібні дії потрібно робити покроково.

Говорячи про розвиток економіки, Милованов зазначив, що зараз в Україні є такі бізнеси, які поводяться неетично. Він розповів, що на початку війни переселенці заплатили за ніч у західних областях України 1 тис. доларів. У США за таке здирництво уже б покарали.

"Нам важливо під час війни створювати мотивацію, щоб бізнес залишався в Україні та не виводив гроші за кордон. І тут висока облікова ставка допомагає регулювати цей процес. Бо ті самі високі ціни за оренду економіці не допомагають. Максимум економічних дій - каву купили. Нам потрібно стимулювати, щоб гроші у щось вкладали", - сказав ексміністр.

Милованов зазначив, що під час війни не потрібно думати про монетарну та фіскальну політику, а про - інвестиційну та міграційну.

Нагадаємо, економіст розказав, що буде з курсом долара в Україні та за яких умов валюта здешевшає.

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