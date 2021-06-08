Підвищення пенсій: хто у червні отримає доплати і скільки

Перерахунок здійснено автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Від 1 квітня пенсіонерам, які працюють, провели перерахунок виплат. Тому у червні вони отримають як підвищену суму пенсії, так і доплату за квітень і травень.

Про це інформує Мінсоцполітики.

"Перерахунок проведено особам, у яких після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менше як 24 місяці та вони в цей час працювали", — йдеться в повідомленні.

Страховий стаж за цей період врахували під час обчислення нового розміру пенсії. Для пенсіонерів, які набули не менш як 24 місяці страхового стажу та мали більшу заробітну плату — пенсію обчислено з урахуванням збільшеної заробітної плати.

Всього пенсії підвищили 313 тис. людей. Середній розмір підвищення склав 193,32 грн.

Перерахунок здійснено автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що до кінця 2021 року пенсії сягнуть 6,5 тис. грн.

В Україні від 1 липня на 40% підвищать пенсії. Утім, підвищення матимуть не всі. Надбавку у 100 гривень отримають тільки ті, кому минулого року не робили індексацію пенсій.

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