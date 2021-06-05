Підвищення пенсій: Лазебна розповіла, коли і кому збільшать виплати

Від 1 грудня для пенсіонерів старших 65 років мінімальна пенсія становитиме 2600 грн.

Пенсіонери у віці від 75 до 80 років від 1 жовтня поточного року отримають доплату до пенсії в розмірі 400 грн., а мінімальну пенсію для них буде встановлено на рівні 2500 грн.

Про це 4 червня під час Години запитань до уряду у Раді повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

"Цього року продовжено виплату 500 грн. особам 80+ і забезпечено мінімальну пенсійну виплату на рівні 2600 грн. Від 1 жовтня доплату до пенсії в розмірі 400 грн. отримають пенсіонери у віці від 75 до 80 років. Для них мінімальну пенсійну виплату буде встановлено на рівні 2500 грн., - заявила Лазебна.

Вона розповіла, що від 1 липня також буде проведено підвищення мінімальних пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни та повідомила про законопроєкт, у разі ухвалення якого від 1 січня 2022 року для понад 30 тис. осіб з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС пенсія буде підвищена в середньому на 40%.

Також очільниця Мінсоцполітики повідомила, що від 1 грудня для пенсіонерів старших 65 років мінімальна пенсія становитиме 2600 грн.

Крім того, Лазебна відзвітувала, що від квітня вже було перераховано пенсії для 300 тис. працюючих пенсіонерів, а для сімей загиблих учасників бойових дій пенсії було підвищено майже вдвічі.

Нагадаємо, у ПФУ повідомляли, що в Україні середній розмір пенсії станом на 1 квітня 2021 року сягає 3,7 тисяч гривень. Загалом соцвиплати отримує 11,1 млн пенсіонерів. Від 1 березня 2021 року пенсії українців проіндексували на 11% - мінімальне підвищення становило 100 гривень, але в середньому пенсії мали зрости на 308 гривень.

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