Підвищення пенсій в листопаді: стосується тих, хто не отримав перерахунок в жовтні

Українці, які не отримали підвищення пенсій в жовтні, хоча мають на це право, в листопаді повинні звернутися в органи ПФУ для перерахунку виплат. Хто може розраховувати на підвищення пенсій, читайте у матеріалі ТСН.ua

В жовтня 2022 року разом зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати відбулося підвищення пенсій.

Ті, хто не отримав підвищену пенсію до 25 жовтня 2022 року і мають право на підвищення, можуть звернутися в листопаді до органів ПФУ для перерахунку. Перераховані суми пенсії можна буде отримати від 4 по 25 число місяця.

Кому повинні перерахувати пенсії:

Особам віком від 70 років на 300 грн. Громадянам, які досягли 70 років після 1 жовтня, компенсаційну виплату встановлять із дати досягнення 70-річного віку. Перерахунок повинен відбутися автоматично, якщо виплата не збільшилася, потрібно звернутися до органів пенсійного фонду.

Пенсіонерам з мінімальною пенсією. Мінімальна пенсія від 1 жовтня виплачуватиметься пропорційно набутому страховому стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3000 гривень для всіх непрацюючих пенсіонерів, які не мають мінімального стажу та досягли 70 років.

Від 1 жовтня мінімальна зарплата становить 6700 грн, відповідно перераховується пенсія для всіх осіб віком від 65 років із необхідним мінімальним стажем. Від 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком таких пенсіонерів становить 2680 гривень.

Особам з мінімальним розміром пенсій щодо інвалідності, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби та деяких інших осіб». Мінімальні пенсії для людей, які отримали інвалідність внаслідок війни залежно від групи інвалідності та військового звання, тепер становлять від 4396 до 6532,50 грн. Якщо перерахунок не відбувся автоматично, пенсіонер має право звернутися до державних органів.

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