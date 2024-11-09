Підвищення податків неминуче: у бюджеті-2025 не вистачить грошей на армію — нардепка

Бюджет на наступний рік не збалансований, оскільки президент Зеленський досі не підписав закон про підвищення податків.

В ухваленому Верховною Радою державному бюджеті на 2025 рік закладено 120 млрд грн на фінансування Сил оборони. Зібрати такі кошти без підвищення податків неможливо.

Таку думку висловила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк у коментарі Новини.LIVE.

За її словами, бюджет на наступний рік не збалансований, оскільки президент Зеленський досі не підписав закон про підвищення податків, ухвалений Верховною Радою ще 10 жовтня.

“Нам треба десь взяти 120 мільярдів, які вже є в проєкті бюджету, передбачені на армію, але не підкріплені підвищенням податків", — пояснила народна депутатка.

При цьому Василевська-Смаглюк наголосила, що 56% бюджету буде використано для фінансування Сил оборони.

Напередодні, 8 листопада, уряд затвердив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання. Попри внесення певних змін, головний пріоритет залишився незмінним — оборона, обороноздатність та безпека України.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про підвищення податків. Зокрема, для частини українців військовий збір зросте від 1,5% до 5%. За що і скільки тепер платитиме кожен українець та бізнес – читайте на ТСН.ua.

Бюджет-2025: Верховна Рада ухвалила в першому читанні пріоритет безпеки і оборони

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