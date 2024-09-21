Підвищення податків в Україні: хто і скільки платитиме від жовтня

В умовах гострої нестачі коштів для фінансування Сил оборони, держава планує від жовтня підвищити окремі податки.

Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

17 вересня парламент схвалив у першому читанні відповідний законопроєкт (№11416-д). Очікується, що до середини жовтня документ буде ухвалено в другому читанні, і в разі його затвердження, податкові зміни можуть бути запроваджені "заднім числом" від 1 жовтня.

Очікується, що з жовтня збільшення податків дасть змогу додатково поповнити державний бюджет на 58 мільярдів гривень 2024 року та на 137 мільярдів гривень у 2025-му.

Основне джерело цих надходжень — підвищення військового збору з доходів громадян від 1,5% до 5%.

Це означає, що з офіційної зарплати найманих працівників роботодавцю доведеться сплачувати на 3,5 відсоткових пункти більше у вигляді податків. Водночас ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишиться незмінною на рівні 18%, згідно з нормами зазначеного закону. Також не планується збільшувати від жовтня єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який роботодавці відраховують з фонду оплати праці в розмірі 22% — ця ставка залишається незмінною.

Таким чином, якщо зараз з кожної 1 000 гривень заробітної плати співробітника утримують 18% прибуткового податку (ПДФО) і 1,5% військового збору (ВЗ), що становить 19,5% або 195 гривень, то від жовтня 2024 року (і до 31 грудня року) податок збільшать до 18% ПДФО і 5% ВЗ, що в сумі становитиме 23% або 230 гривень з кожної 1 000 гривень зарплати.

Підвищена ставка військового збору також торкнеться процентних доходів громадян за депозитами. Раніше такий дохід оподатковувався в 19,5%, а з введенням нової ставки він становитиме 23%.

Військовий збір для платників єдиного податку ФОП 3 групи

Це означає, що фізичні особи-підприємці третьої групи, які сплачують єдиний податок у розмірі 5% від доходу, тепер додатково вноситимуть 1% військового збору. Наприклад, нині з кожної тисячі гривень щомісячного доходу ФОПи третьої групи сплачують 50 гривень єдиного податку. Від жовтня ця сума збільшиться до 60 гривень.

Наразі незрозуміло, як саме буде організовано процедуру сплати та адміністрування цього додаткового 1%. Наразі фізичні особи-підприємці самостійно сплачують єдиний податок у розмірі 5%. Однак додатковий 1% є окремим податком, і процедура його сплати відрізнятиметься від тієї, яка використовувалася б, якби єдиний податок було просто збільшено з 5% до 6%.

Військовий збір для платників єдиного податку ФОП I, II та IV груп

Це означає, що зазначені категорії платників податків, крім податків, які вже сплачуються, від жовтня 2024 року будуть зобов'язані виплачувати щомісяця 710 гривень до кінця 2024 року, а від 2025 року — 800 гривень.

710 грн відповідає 10% від мінімальної зарплати на 1 січня 2024 року, тоді як 800 грн — це 10% від мінімальної зарплати на 1 січня 2025 року.

Встановлення ставки податку на прибуток банків за 2024 рік у розмірі 50%

Як це позначиться на звичайних українцях — питання залишається відкритим. Насамперед, зміни відіб'ються на доходах банків, які 2024 року повинні будуть сплатити податок на прибуток у розмірі 50% замість поточних 25%. Це, ймовірно, призведе до змін у тарифній і відсотковій політиці банків, включно з комісіями, ставками за депозитами і кредитами тощо.

У підсумку, за ці зміни доведеться розплачуватися звичайним користувачам банківських послуг. Однак на розмір податків, які вони сплачують, і на їхні доходи це не матиме безпосереднього впливу.

Встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які провадять діяльність з роздрібної торгівлі паливом

Запровадження нового типу оподаткування для автозаправних станцій дасть змогу державі отримати більш передбачувані та контрольовані потоки податкових надходжень до бюджету. На доходи або податкові виплати громадян це не матиме безпосереднього впливу. Однак це може позначитися на ціновій політиці автозаправних мереж. Наприклад, деякі компанії можуть підвищити ціни на паливо, що, зокрема, може спричинити ланцюгову реакцію в споживчих цінах. Проте прогнозувати такі зміни складно.

Нагадаємо, очільник МВФ в Україні Гевін Грей підтримує рішення влади підвищити податки для населення.

В Україні вже 2024 року можуть підняти ставки за основними податками – таке рішення підготували в уряді. А від 2025 року податки підвищать і для фізосіб-підприємців. Мета таких змін – збалансування бюджету, можливість продовжувати оборону України, а також узгодження щодо вимог з боку міжнародних партнерів.

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