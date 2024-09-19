Підвищення податків в Україні: хто звільнений від сплати військового збору

В Україні низка громадян звільняється від сплати військового збору.

Про це пише "24 Канал".

Зокрема, у липні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким військовослужбовці отримують звільнення від цього збору, а саме:

Збройні сили України

Національна гвардія

Служба безпеки України

Служба зовнішньої розвідки

Державна прикордонна служба

працівники Міністерства внутрішніх справ

Управління державної охорони

Державна служба спеціального зв'язку

Усі інші категорії громадян від сплати військового збору не звільнятимуться.

Нагадаємо, у Верховній Раді нещодавно схвалили законопроєкт, який передбачає підвищення податків.

Народний депутат України від політичної партії "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що податковий комітет ВРУ прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроєкту про підвищення податків 11416-д. За законопроєкт проголосувало 19 депутатів, проти — 1, утрималось троє.

Зокрема, законопроєктом передбачається:

підвищення військового збору від 1,5% до 5%

збільшення податків для 1-2 групи ФОП

авансові внески на АЗС

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи

25% прибутку на фінустанови

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання)

50% податок на прибуток банків 2024 року

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