Підвищення податків в Україні: міністр повідомив, чи будуть змінюватися ставки "заднім числом"

Закон про підвищення податків в Україні набуде чинності від 1 грудня, але туди внесуть низку коректив.

В Україні найближчим часом можуть бути підкореговані декілька положень, які були прийняті у законі про підвищення податків.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на пресконференції.

"Ми не збираємося робити ретроактивних введень податків. Ті положення, які зараз у законі про оподаткування (планувалося запроваджувати – ред.) від 1 жовтня, я сподіваюся найближчим часом будуть підкореговані", – розповів Марченко.

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За словами Марченка, після того, як закон буде підписаний президентом, буде інший закон, який це підкоригує.

"Тобто, всі необхідні зміни набуватимуть чинності від 1 грудня 2024 року", – сказав міністр.

Нагадаємо, закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня.

Зазначимо, 10 жовтня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт, яким передбачено значне збільшення податків та військового збору.

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