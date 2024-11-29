Підвищення податків та бюджет 2025 року: що очікувати українцям

Очікується, що нові податкові ставки принесуть додаткові надходження до бюджету для розвитку країни

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про підвищення податків.

В Україні набудуть чинності нові зміни в податковому законодавстві, що передбачають підвищення податків для фізичних осіб та підприємців. Зокрема, підвищення військового збору збільшиться з півтора до п’яти відсотків. Це стосуватиметься всіх, окрім військовослужбовців.

В держбюджеті на 2025 рік депутати заклали підтримку вчителів та підвищення пенсії.

На що чекати українцям найближчим часом – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Податки зростуть уже в листопаді

Закон про історичне підвищення податків Зеленський підписав 28 листопада, він набуде чинності 29 листопада.Текст закону опублікували в онлайн-версії парламентської газети «Голос України».

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що військовий збір за новою ставкою має бути утриманий лише за 2 дні листопада.

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"Щодо ФОП, ми внесли відповідну поправку, згідно з якою зобовʼязання зі сплати ВЗ за новими ставками для них будуть діяти з 1 січня 2025 року, якщо правка наступного тижня буде підтримана ВР. Переконаний, правка буде підтримана", – додав Гетьманцев.

Основні зміни згідно зі змінами в податковому кодексі:

ставка військового збору зросте з 1,5% до 5% для всіх доходів громадян. Це рішення є частиною зусиль уряду щодо фінансування витрат на оборону.

ставка податку на прибуток для банків підвищується до 50% за 2024 рік.

для фізичних осіб-підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування вводиться військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи, а для I, II та IV груп — 10% від розміру мінімальної зарплати.

Зокрема, очікується, що підвищення податків принесе близько 8 млрд гривень у 2024 році та 141 млрд гривень у 2025 році.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше повідомляв, що після підписання президентом закон відкоригують, аби уникнути ретроактивності.

Ціни на пальне не зростуть

За словами Сергія Марченко, нині немає підстав для підвищення цін на бензин. Він ствердив, що поки податок на додану вартість не збільшуватимуть. А зміни податку для автозаправних станцій не вплинуть на ціни на бензин для споживачів.

Згідно зі змінами до Податкового кодексу, на мережі автозаправних станцій очікує так званий авансовий податок на прибуток. Кожній заправці доведеться сплачувати до 60 тисяч гривень щомісячно. Міністр фінансів стверджує – для споживачів не зміниться нічого.

"Це не призведе до зростання вартості цін на бензин. Це ми вирівнюємо систему оподаткування. І це була реакція ринку", – каже він.

Посадовець уточнив, що нині є автозаправні станції, які платять податок на прибуток, а є ті, які цього не роблять.

Вчителі матимуть додаткові виплати

На початку листопада український уряд ухвалив рішення, яке передбачає встановлення щомісячної надбавки до заробітної плати вчителям. Згідно зі словами міністра фінансів, освітяни мають одержувати спеціальні виплати з 1 січня 2025 року.

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Доплати вчителям врахували під час доопрацювання державного бюджету України на наступний рік.

"Постанова діятиме від 1 січня 2025 року до кінця воєнного стану (учителі продовжуватимуть отримувати надбавку до кінця того року, у якому скасують воєнний стан)", – йдеться у повідомленні.

Тож, з нового року вчителі отримають наступні доплати:

з 1 січня 2025 року – додаткову 1 000 грн (1 300 грн до сплати податків);

з 1 вересня 2025 року – додаткові 2 000 грн (2 600 грн до сплати податків).

Грошову надбавку наступного року отримають працівники педагогічних закладів загальної середньої освіти як державної, так і комунальної форм власності, заявили в Міносвіти.

Який буде розмір мінімалки у 2025 році

Також президент Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік.

Розмір мінімальної зарплати на наступний рік затвердив Кабінетом міністрів України під час ухвалення проєкту державного бюджету на 2025 рік.

Документом був встановлений і розмір прожиткового мінімуму на 2025 рік. Він також залишився на рівні 2024 року. Тобто 2025 року мінімальна зарплата і прожитковий мінімум не зміняться.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що соціальна сфера є пріоритетною. Саме тому її фінансування і надалі буде стабільним. Однак, про зростання мінімальної зарплати поки не йдеться.

"На даному етапі, і це також було домовлено з партнерами, у нас немає змоги підвищувати соціальні стандарти. Цього року ми підвищили мінімальну заробітну плату на 19% - до 8 000 гривень. Ми вважаємо за можливе наступний рік зберегти цей розмір на весь рік", – сказав він.

Підвищення пенсії у 2025 році

Зокрема, у 2025 році на українців чекають ще два етапи підвищення пенсій.

Також, у листопаді 2024 теж пенсійні виплати збільшаться. Однак, це стосується тільки тих пенсіонерів, хто отримає право на вікову надбавку.

Певні категорії пенсіонерів отримають грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Виплати зростуть у тих пенсіонерів, яким протягом листопада виповниться 70, 75 і 80 років. Утім, для цього є умова — пенсія не повинна перевищувати 10,3 тисячі гривень.

Також у листопаді розмір пенсії збільшиться у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, для продовження виплат можуть пройти перевірку у листопаді у будь-який зручний спосіб.

Примітно, що вже 2025-го на українців чекають два етапи підвищення пенсій: індексація, яка відбудеться в березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. Як зауважила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, збільшення соцвиплат можливе після змін до законодавства.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що цього тижня Верховна Рада ухвалила бюджет країни на 2025 рік із рекордними показниками – 3,94 трильйона гривень.

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