Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Підвищення тарифів на диспетчеризацію електроенергії має бути предметом дискусії, а не монопольною ініціативою - експерт 

Дата публікації
Перегляди
271
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Підвищення тарифів на диспетчеризацію електроенергії має бути предметом дискусії, а не монопольною ініціативою - експерт 

Фото: УНІАН

головною зараз зброєю має стати прозорість та публічність.

Ініціатива щодо значного підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії, яку ініціює Укренерго, має бути предметом відкритої дискусії з бізнесом, адже це рішення вплине на інфляцію та конкурентність української продукції.

Таку впевненість висловив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

"У першу чергу має бути комунікація з бісзнесом. Обґрунтування та дискусія мають бути прозорими і публічними. Не можна все списувати на війну - держава знаходиться в одному човні з бізнесом, і після перемоги нам буде потрібна економіка. Тому, коли відбувається підвищення тарифів, необхідно детально обговорити це з бізнесом - так, як це роблять у цивілізованому світі", - переконаний Забловський. 

Він підкреслив: головною зараз зброєю має стати прозорість та публічність. Не можна толерувати підходи, коли монополіст в односторонньому порядку ухвалює рішення, адже це рішення в кінцевому результаті відобразиться на всій економіці. 

"Наразі потрібно стимулювати внутрішній бізнес і нарощувати експорт. А для цього, знову ж таки, необхідно утримувати конкурентоздатні ціни на нашу продукцію. Адже якщо ми виробляємо дуже дорогу продукцію, ми програємо на світовому ринку, навіть якщо для нас відкриті всі двері. Саме тому в першу чергу необхідно сідати - і домовлятися", - резюмував експерт. 

Як відомо, НЕК "Укренерго» ініціювало підвищення у 2023 році тарифу на диспетчеризацію та на передачу електроенергії – з 345 до 636,17 грн/МВт-год. У заяві компанії наголошується, що тариф на електрику для населення не зміниться. Проте експерти уточнюють: українці все одно сплатять це підвищення з власної кишені, адже їм доведеться платити більше за всі товари та послуги.

У свою чергу голова Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак заявив, що замість підвищення тарифів, Укренерго варто зробити своїм пріоритетом переговори щодо реструктуризації своїх боргів та оптимізувати свої витрати.

Дата публікації
Перегляди
271
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація