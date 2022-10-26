Підвищення тарифів на диспетчеризацію електроенергії має бути предметом дискусії, а не монопольною ініціативою - експерт 

Ініціатива щодо значного підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії, яку ініціює Укренерго, має бути предметом відкритої дискусії з бізнесом, адже це рішення вплине на інфляцію та конкурентність української продукції.

Таку впевненість висловив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

"У першу чергу має бути комунікація з бісзнесом. Обґрунтування та дискусія мають бути прозорими і публічними. Не можна все списувати на війну - держава знаходиться в одному човні з бізнесом, і після перемоги нам буде потрібна економіка. Тому, коли відбувається підвищення тарифів, необхідно детально обговорити це з бізнесом - так, як це роблять у цивілізованому світі", - переконаний Забловський.

Він підкреслив: головною зараз зброєю має стати прозорість та публічність. Не можна толерувати підходи, коли монополіст в односторонньому порядку ухвалює рішення, адже це рішення в кінцевому результаті відобразиться на всій економіці.

"Наразі потрібно стимулювати внутрішній бізнес і нарощувати експорт. А для цього, знову ж таки, необхідно утримувати конкурентоздатні ціни на нашу продукцію. Адже якщо ми виробляємо дуже дорогу продукцію, ми програємо на світовому ринку, навіть якщо для нас відкриті всі двері. Саме тому в першу чергу необхідно сідати - і домовлятися", - резюмував експерт.

Як відомо, НЕК "Укренерго» ініціювало підвищення у 2023 році тарифу на диспетчеризацію та на передачу електроенергії – з 345 до 636,17 грн/МВт-год. У заяві компанії наголошується, що тариф на електрику для населення не зміниться. Проте експерти уточнюють: українці все одно сплатять це підвищення з власної кишені, адже їм доведеться платити більше за всі товари та послуги.

У свою чергу голова Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимир Гусак заявив, що замість підвищення тарифів, Укренерго варто зробити своїм пріоритетом переговори щодо реструктуризації своїх боргів та оптимізувати свої витрати.