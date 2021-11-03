Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення призведе до зростання тарифів на електроенергію та поглибить кризу у енергетиці – відкритий лист до Малюськи

Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення призведе до зростання тарифів на електроенергію та поглибить кризу у енергетиці – відкритий лист до Малюськи

Підвищення погіршить ситуацію у вугільні та енергетичній галузях.

Заплановане підвищення тарифів на перевезення залізницею вантажів 1-го класу, заплановане Міністерством інфраструктури, призведе до поглиблення кризи у вугільній та енергетичній галузі, та здорожчання електроенергії для всіх українців.

Про це йдеться у відкритому листі ОП "Укрметалургпром" до міністра юстиції Дениса Малюськи.

Як сказано у листі, підвищення тарифу призведе до зростання навантаження на бізнес в цілому на 10,1 плюс 2,3 млрд грн відповідно щорічно.

"Витрати ж підприємств паливно-енергетичного комплексу потенційно зростуть на більш ніж 30% або 2 млрд грн щорічно. Таке підвищення собівартості матиме катастрофічні наслідки для вугільної та енергетичної галузей, у яких значна кількість підприємств на даний момент збиткові або дотаційні, і знаходяться у скрутному фінансовому становищі", - наголошується у листі.

В ОП "Укрметалургпром" вказують: тариф на транспортування вугілля становить 10-15% його кінцевої вартості. При такому тарифі доставка вугілля з українських шахт вже на відстань кількох сотень кілометрів стане економічно невигідною, а підвищення тарифів на залізничні перевезення посилить кризу у вугільній галузі, позбавивши роботи десятки тисяч гірників.

"Здорожчання перевезення вугілля призведе до зростання тарифів на електроенергію на $0,10-0,11 за 100 кВт*год. У масштабах всієї країни це додаткове навантаження на промисловість та населення на $80-90 млн/рік", - підкреслюється у листі.

Зростання тарифів призведе до подорожчання вугілля, збільшаться збитки ТЕС, а відповідно - зросте заборгованість теплової генерації перед шахтами за вугілля. Крім того, запропонована проектом наказу ініціатива додатково підвищує витрати теплової генерації до 2 млрд. грн. на рік. Вказані витрати не були заплановані виробниками електроенергії, оскільки ініціатива АТ "Укрзалізниці" не була передбачена фінансовим планом підприємства. У ситуації, в якій на сьогоднішній день знаходиться енергетична галузь, це лише поглибить системну кризу в енергетичній галузі, наголошується у листі.

"Стрімке чергове підвищення тарифів призведе до катастрофічних наслідків для цілих галузей та буде мати негативний вплив на економічне становище України. Провідні українські експортери (ГМК та АПК) значно погіршать свої конкурентні позиції на ринках збуту, зросте собівартість будівництва та ціни на житлову та комерційну нерухомість, зросте вартість енергоносіїв, ціни та тарифи на послуги ЖКГ. Через це - стимулюється інфляція, падіння ВВП та збільшується дефіцит державного і місцевих бюджетів", - резюмували в "Укрметалургпром" та закликали не допустити реєстрації відповідного проєкту Наказу.

Як відомо, Міністерство інфраструктури ініціювало підвищення тарифів на перевезення вантажів 1-го класу на УЗ, що в сумі складе більш ніж 30%. Проте згодом відомство запропонувало підвищити тариф на перевезення вантажів першого класу ще на 9%. Таким чином, вартість доставки цих вантажів стане дорожчою на 40%. А за останні 5 років вартість вантажних перевезень зросла більш ніж на 200%.

Раніше представники енергокомпаній України звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не допустити зростання залізничних тарифів, адже воно призведе до погіршення роботи енергетичного сектору, значного подорожчання вугілля, та спричинить критичний негативний вплив на вугільну та енергетичну галузі.

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