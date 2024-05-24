Підвищення тарифу на електрику потрібне для покриття вартості її виробництва «Енергоатомом» та «Укргідроенерго», - Галущенко

Для покриття собівартості виробництва електроенергії державними «Енергоатомом» та «Укргідроенерго» треба підвищити тариф на світло для населення.

Про це в ході години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він пояснив, що сьогоднішній рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями «Енергоатом» та «Укргідроенерго», які виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобов'язань із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО).

«Розрахунки є, ми їх верифікуємо з погляду того, які додаткові надходження отримає державний бюджет з погляду відповідної сплати дивідендів цими двома компаніями («НАЕК «Енергоатом» і ПрАТ «Укргідроенерго» – ред.) та з погляду збалансування всього енергоринку», - сказав він.

За його словами, найімовірнішим сценарієм під час встановлення нових тарифів стане використання диференційованого підходу до споживачів залежно від обсягів використовуваної електроенергії.

«Ми наразі розглядаємо диференційований підхід. Я не думаю, що буде просто один тариф змінено на інший – буде диференціація залежно від обсягів споживання електроенергії», - зазначив Галущенко.

Міністр додав, що наразі уряд здійснює розрахунки додаткових надходжень коштів від підвищення тарифів до бюджету, а також для фінансового збалансування енергоринку.

«Це питання на розгляді, сьогодні ми проводимо остаточні розрахунки, рішення буде ухвалено в найближчий тиждень, тобто до кінця травня», - підкреслив Галущенко.

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що завдяки торішньому перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей.