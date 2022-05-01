Підвищили енергетичну безпеку: газопровід GIPL, що з'єднує Польщу та Литву, розпочав роботу

Газопровід GIPL довжиною 508 кілометрів, що з'єднує Литву і Польщу, запрацював сьогодні, 1 травня. Проєкт має на меті зміцнення енергетичної незалежності регіону.

Газопровід забезпечить доступ до скрапленого газу з плавучого терміналу в Клайпеді, який Польща зможе також імпортувати танкерами.

Про це повідомляє пресслужба оператора газотранспортної системи Литви Amber Grid.

"Це критична подія в історії розвитку енергетичної незалежності Литви та Польщі, особливо в контексті безпеки постачання газу. Відтепер, маючи можливість імпортувати та експортувати газ через GIPL-з'єднання, Литва та Польща підвищили енергетичну безпеку не лише своїх країн, а й усієї країни Балтії та фінського регіону, що особливо важливо в контексті нинішніх геополітичних умов, – зазначив Немунас Бікніус, генеральний директор Amber Grid.

Нещодавно стало відомо, що "Газпром" повністю призупинив постачання газу болгарському та польському операторам у зв’язку з несплатою в рублях.

Водночас джерело Bloomberg, близьке до "Газпрому", повідомило, що принаймні до другої половини травня Кремль не буде відключати інші країни, які відмовляються від умов Путіна. Саме тоді мають бути здійсненні наступні платежі, від чого фактично залежатиме подальша доля поставок газу до Європи.

Єврокомісія попередила членів ЄС: купувати російський газ за рублі – порушення санкцій.

Слід зазначити, що наразі Росія постачає газ по трубопроводах до 23 країн Європи.

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