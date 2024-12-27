Підвищують свої вимоги: стало відомо, за які гроші українці готові працювати у Польщі 

Наразі середня зарплата українців у Польщі варіюється від 3300 до 5500 злотих.

Вимоги українців в Польщі перевершують інші групи економічних мігрантів. Більшість з них очікують на зарплату від 4000 до 7700 злотих нетто.

Про це пише видання Wprost з посиланням на дані дослідження Progres Group.

Всього 5% українців готові працювати за зарплату нижче 4000 злотих нетто (920 євро після сплати податків). Абсолютна більшість – 85% – очікує зарплату в межах від 4000 до 7700 злотих нетто (1770 євро), і 10% хоче заробляти понад 7700 злотих.

В іноземців з Філіппін, Індії, Непалу, Молдови та Колумбії нижчі очікування щодо мінімальної зарплати. Зокрема, 26% готові працювати за заробітну плату в розмірі від 3000 до 3900 злотих, 48% розраховують на зарплату від 4000 до 7700 злотих, і 26 відсотків% — на заробіток вище 7700 злотих.

Наразі середня зарплата українців у Польщі коливається від 3300 до 5500 злотих нетто.

Раніше повідомлялося, що у Польщі станом на кінець вересня 2024 року офіційно працюють понад 406 тисяч чоловіків з України. Загалом у цій країні станом на кінець вересня 2024 року працевлаштовані майже 780 тисяч українців.

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