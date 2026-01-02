Підвищення мінімальної та максимальної пенсій: наскільки зростуть виплати цього року

Гроші. / © Національний банк України

В Україні від 1 січня 2026-го зростуть пенсії. Підвищення виплат стало можливим завдяки зростанню прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

Як змінився розмір мінімальної та максимальної пенсій, повідомляє ресурс Новини.Live.

Пенсії були перераховані для людей із мінімальними та максимальними виплатами. Також зміни торкнулися тих, хто має доплати, пов’язані з прожитковим мінімумом чи мінімальною зарплатою.

Зазначається, що 1 січня мінімальна пенсія зросла від 2 361 грн до 2 595 грн. Також зросла і максимальна пенсія — від 23 610 грн до 25 950 грн.

Законодавчо пенсія не повинна перевищувати десятиразовий розмір прожиткового мінімуму, хоча деяким пенсіонерам через суди вдалося скасувати це обмеження. Однак для більшості українців це правило залишилося незмінним. Саме ця категорія отримала найбільше збільшення.

Окрім того, було перераховано надбавки за понаднормовий стаж. Цього року доплата за кожен додатковий рік роботи зросла до 25,95 грн. Зміни стосуються чоловіків, у яких є понад 35 років трудового стажу, та жінок, що мають понад 30 років стажу.

Окремо були перераховані пенсії для тих, хто досяг 65 років і має необхідний стаж. Для цих пенсіонерів мінімальна пенсія має складати не менше 40% від мінімальної зарплати. Після підвищення мінімальної зарплати з 8 000 грн до 8 647 грн, мінімальна пенсія для цієї групи людей похилого віку зросла на понад 200 грн — до 3 458,8 грн.

Як повідомлялося, в Україні від 1 січня змінюють правила виходу на пенсію. Відбудеться новий етап реформи — набудуть чинності посилені вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком. Так, для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки офіційного страхового стажу.