Підвищення пенсій у жовтні: кому та скільки додадуть грошей

У жовтні 2025 року українські пенсіонери, яким виповнилося 65 і більше років, можуть розраховувати на перерахунок і додаткові виплати до пенсії. Хоча це не є новою «віковою надбавкою», їхня пенсія гарантовано не може бути нижчою за встановлений державою мінімум.

Про це нагадують у Пенсійному фонді України.

Там пояснили особливості доплат, а також деталі щодо автоматичних вікових надбавок для старших громадян.

Мінімум для пенсіонерів 65+

Головна виплата, на яку мають право особи, старші 65 років — це гарантований мінімальний розмір пенсії за віком.

За законом України №1058, пенсіонери цієї категорії мають отримувати виплату, яка становить 40% від мінімальної заробітної плати, встановленої на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Основні вимоги для отримання мінімуму

Вік: досягнення 65 років.

Стаж: наявність страхового стажу не менше 35 років (для чоловіків) або 30 років (для жінок).

Вид пенсії: отримувати пенсію за віком, інвалідністю, у разі втрати годувальника або за вислугою років.

2025 року законодавчо встановлений мінімум становить 3 200 грн. Однак згідно з постановою Кабміну про індексацію від березня 2025 року, фактичний розмір мінімальної пенсійної виплати для 65-річних пенсіонерів, які виконали вимоги щодо стажу, становить 3 758,00 грн. Якщо пенсія менша за цю суму, ПФУ автоматично встановлює доплату.

Автоматичні вікові надбавки (70+)

Окрім гарантованого мінімуму, українські пенсіонери отримують автоматичні вікові надбавки після досягнення 70 років. Для їх отримання не потрібно нікуди звертатися — виплати призначаються ПФУ автоматично.

Розміри цих надбавок такі:

після 70 років — до 300 грн;

після 75 років — до 456 грн;

після 80 років — до 570 грн.

Обов’язковою умовою є те, що загальний розмір пенсії отримувача не має перевищувати 10 340,35 грн.

У жовтні 2025 року ці надбавки отримають особи, які досягли відповідного віку у вересні. Водночас сума доплати за жовтень буде співвідносною кількості днів, що залишилися до кінця місяця від дати їхнього народження, і може бути меншою за повний розмір.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) також наголошує, що обчислення стажу після 1 січня 2004 року відбувається автоматично за даними реєстру застрахованих осіб. Електронна трудова книжка вже містить усі відомості про прийняття, переведення і звільнення, які відбулися після цієї дати.