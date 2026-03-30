Підвищення податків: Кабмін ухвалив законопроєкти про посилки та маркетплейси

Кабмін / © Associated Press

Сьогодні, 30 березня, Кабінет міністрів України схвалив пакет із трьох законопроєктів.

Про це повідомляє очільник Міністерства фінансів Сергій Марчук.

Вони передбачають зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, оподаткування операцій електронної торгівлі, а також продовження сплати військового збору в діючих на сьогодні розмірах.

Законопроєкт стосується українських та іноземних компаній, що надають цифрові послуги, які активно працюють на нашому ринку (таких як Bolt, Uklon, Airbnb, Globo, Uber та інші сервіси з надання послуг, продажу товарів, надання в оренду нерухомості чи транспорту тощо). Зміни передбачають запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи відповідно до стандартів ОЕСР та Директиви ЄС DAC7. Передбачено, що зміни почнуть діяти від початку 2027 року.

Ключові зміни:

до Податкового кодексу України вводиться нова стаття щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією

визначаються ключові поняття (платформа, оператор платформи, підзвітний продавець, виключений продавець тощо) відповідно до стандарту ОЕСР і Директиви DAC 7

Встановлюються обов’язки для операторів платформ:

ідентифікувати підзвітних продавців

щорічно подавати звітність до ДПС (до 31 січня)

ставати на облік у податкових органах

визначається перелік звітної діяльності (оренда нерухомості, надання послуг, продаж товарів, оренда транспорту)

запроваджується відповідальність за порушення нових вимог

Оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих через цифрові платформи

Запропоновано умови оподаткування доходів фізосіб, отриманих через цифрові платформи:

ставка ПДФО — 5% (замість діючої на сьогодні ставки 18%)

податковим агентом виступає оператор платформи (тобто податки сплачуються платформою за фізособу)

встановлюються чіткі критерії для застосування цього режиму для фізосіб

здійснюють діяльність без найманих працівників

не є самозайнятими особами (не ФОПи)

використовують окремий рахунок для діяльності

мають річний дохід у межах встановленого ліміту (не може перевищувати 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (приблизно 7,2 мільйонів гривень станом на 01.01.2026)

не здійснюють продаж підакцизних товарів

не потрібно буде сплачувати податки за разові, некомерційні продажі особистих чи побутових речей (якщо дохід від таких продажів не перевищує 2 тисячі євро за рік). Такий підхід є аналогічним до норм, застосованих у ЄС

не потрібно відкривати окремий банківський рахунок, якщо загальна річна сума доходу від продажу товарів не перевищує 2 тисяч євро

Електронні «дошки оголошень», на яких здійснюється тільки реклама або інформування щодо товару або послуги, не підпадатимуть під нове регулювання.

Оподаткування міжнародних посилок

Запровадження оподаткування ПДВ при імпорті товарів, які ввозяться в Україну в поштових та експрес-відправленнях, починаючи з 0 євро. Згідно з положеннями законопроєкту від 1 січня 2027 року пропонується застосування ПДВ до імпортованих товарів незалежно від їх вартості. Нарахування ПДВ буде здійснюватися автоматично, та включено у ціну ще на етапі купівлі товару на маркетплейсі. Некомерційні відправлення вартістю до 45 євро оподатковуватися не будуть (це подарунки чи речі для особистого або сімейного користування одержувачем).

Детальніше про зміни:

запровадити спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, з території іншої країни на митну територію України одержувачу — фізичній особі, яка придбала такі товари через електронний інтерфейс

визначити електронні платформи відповідальними за нарахування та сплату ПДВ

Спеціальні правила оподаткування дистанційного продажу товарів передбачатимуть, що оператор електронної платформи (український чи іноземний) одразу при продажі товару включить до його вартості відповідну суму ПДВ і потім перерахує цю суму вже безпосередньо до українського бюджету. Для покупця товару механізм отримання відправлення не зміниться, цей товар буде доставлено логістичним оператором на його адресу. У разі відмови від отримання товару, наприклад через пошкодження в дорозі чи з інших причин, товар буде повертатись відправникові, а кошти, у тому числі і ПДВ, будуть повернуті покупцеві оператором електронної платформи.

Водночас залишаться і чинні на сьогодні механізми, де ПДВ в український бюджет може сплатити безпосередньо одержувач. Якщо електронна платформа продала товари без ПДВ, логістичний оператор матиме можливість доставити такі товари одержувачу, взяти з нього відповідну суму ПДВ і перерахувати цю суму вже безпосередньо до бюджету.

Подовження військового збору

Подовження дії військового збору після завершення воєнного стану є вимушеним кроком, зумовленим війною. Це рішення обумовлене тим, що потреби сектору безпеки і оборони залишатимуться значними, а також необхідністю фінансування відновлення країни. За останніми оцінками, потреба у відбудові України становить близько $588 млрд.

Нагадаємо, Мінфін представив законопроєкт про податки. Україна має ухвалити пакет податкових заходів вже до кінця березня 2026 року, відповідно до вимог МВФ. Законопроєкт Мінфіну містить чотири ключові податкові вимоги, які увійшли до меморандуму з МВФ.