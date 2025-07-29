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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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87
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Підвищення прайс-кепів не тягне за собою зростання цін — Центр Разумкова

Перегляд граничних цін на ринку електроенергії не означає автоматичного подорожчання ресурсу, а навпаки — відкриває шлях для критично важливого імпорту в пікові години. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, коментуючи рішення НКРЕКП від 25 липня.

«Підкреслюю для ЗМІ, що зміна граничних цін не дорівнює автоматичному збільшенню ціни, а відкриває можливості імпорту коли він необхідний», — наголосив Омельченко.

За його словами, чинні обмеження створювали бар’єри для постачання електроенергії з Європи саме тоді, коли вона найбільше потрібна — у вечірні години пікового навантаження.

«Це рішення сприятиме покриттю дефіциту е/е за рахунок імпорту у вечерні піки»,— зазначив експерт.

Він також підкреслив, що навіть до перегляду лише близько 16% погодинних цін наближалися до стелі прайс-кепів — отже, зміна граничних рівнів не є каталізатором здорожчання.

Крім того, перегляд прайс-кепів — це і крок до повноцінної інтеграції українського ринку з європейським:

Нагадаємо, 25 липня НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні години — з 17:00 до 23:00, коли навантаження на енергосистему є найвищим.

Дата публікації
Кількість переглядів
87
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