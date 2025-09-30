ТСН у соціальних мережах

Підвищення тарифів держмонополій загрожує ГМК та економіці України - металурги

Зростання залізничних тарифів та тарифів на передачу й диспетчеризацію електроенергії в умовах слабкої світової кон’юнктури може критично знизити конкурентоспроможність української металургії.

Про це заявив генеральний директор ПрАТ «Каметсталь» Олександр Третьяков під час зустрічі прем’єр-міністра Юлії Свириденко з представниками бізнесу в Дніпрі.

За словами Третьякова, підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» є абсолютно неприйнятним для ГМК. Для виробництва 1 тонни сталі потрібно перевезти щонайменше 3 тонни сировини, а нинішні тарифи УЗ вже вищі, ніж у Польщі та Словаччині. «Навіть незначне підвищення означає різке зростання собівартості та втрату позицій на ринках», — підкреслив Третьяков.

Він висловив впевненість, що хронічна збитковість пасажирських перевезень УЗ не має перекладатися на промисловість. Як альтернативу він запропонував передбачити у держбюджеті-2026 близько 20 млрд грн для компенсації пасажирського сегмента — адже вантажні перевезення залишаються прибутковими й не потребують дотацій.

Також загрозу для галузі становлять зростання тарифів НЕК «Укренерго», та стрімкий ріст експорту металобрухту — до 50 тис. т на місяць, що в 11 разів більше, ніж у 2022 році. Використовуючи нульове мито за Угодою про асоціацію з ЄС, український брухт масово вивозять у ЄС, а потім реекспортують, зокрема в Туреччину.

«Переробка тонни брухту в Україні дає 15 тис. грн податків та близько $1200 валютної виручки. Натомість прямий експорт приносить у 4–5 разів менше й позбавляє країну критичного ресурсу для «зеленого переходу», — наголосив Третьяков. 

Також генедиректор «Каметсталі» попередив про ризики демпінгу: через посилення торговельних обмежень у США та ЄС виробники з третіх країн шукають слабко захищені ринки, і Україна стає однією з цілей.

«З 2026 року діятиме екомито CBAM та нові заходи ЄС. Загроза масового демпінгу з боку Китаю, Туреччини та Росії — більш ніж реальна. Це означає втрату внутрішнього ринку, робочих місць і податкових надходжень», — підкреслив він.

Третьяков закликав уряд і парламент розробити прогнозовану тарифну та податкову політику, а також спланувати захисні заходи на внутрішньому ринку. Інакше українська металургія ризикує втратити свої позиції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 

Як відомо, за 5 років найбільші метпідприємства України сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій, передусім вантажного тарифу Укрзалізниці, бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.

