Підвищення тарифів на світло в Україні: коли та на скільки здорожчає

За світло доведеться платити більше / © pixabay.com

Після завершення воєнного стану в Україні підвищення тарифів на електрику буде поетапним, а не миттєвим.

Про це очільник Комітету економістів України Андрій Новак заявив в ефірі Ранок.LIVE.

З його слів, Україна має колосальні втрати через російські бомбардування енергетичної інфраструктури, і ці втрати лише зростатимуть.

«І хочемо чи не хочемо, частину цих витрат на ліквідацію наслідків змушена будь-яка влада переносити частково на тарифи, на підвищення тарифів. Тобто частину цих витрат все одно, як би це не було, змушений буде нести споживач: і населення, і бізнес», — сказав він.

Економіст пояснив, що підвищення тарифів для бізнесу 2026 року, ймовірно, відбуватиметься у два етапи. Аналогічний підхід, за його оцінкою, застосовуватимуть і для населення після завершення війни.

«Ми повинні розуміти, що зростання ціни тарифів буде. Його не уникнути, тому що прямі економічні втрати від бомбардувань дуже великі. Енергетика — це дуже дорога справа, це дуже дороге обладнання, мережа, інфраструктура», — додав він.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує складний стан в енергетиці та державному бюджеті, що зумовить поступове підвищення тарифів у наступні роки.

Під час війни в Україні діє мораторій на збільшення вартості газу, гарячої води та опалення. Тарифи на електроенергію та холодну воду не підпадають під дію цієї заборони.

Національна комісія, що регулює сфери електроенергетики й комунальних послуг, затвердила підвищення тарифів на передавання електроенергії 2026 року на 7,2%.