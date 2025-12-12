ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
973
Час на прочитання
2 хв

Підвищення тарифів на світло в Україні: коли та на скільки здорожчає

Здорожчання електроенергії для українців не уникнути. Підвищення цін відбуватиметься у два етапи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
За світло доведеться платити більше

За світло доведеться платити більше / © pixabay.com

Після завершення воєнного стану в Україні підвищення тарифів на електрику буде поетапним, а не миттєвим.

Про це очільник Комітету економістів України Андрій Новак заявив в ефірі Ранок.LIVE.

З його слів, Україна має колосальні втрати через російські бомбардування енергетичної інфраструктури, і ці втрати лише зростатимуть.

«І хочемо чи не хочемо, частину цих витрат на ліквідацію наслідків змушена будь-яка влада переносити частково на тарифи, на підвищення тарифів. Тобто частину цих витрат все одно, як би це не було, змушений буде нести споживач: і населення, і бізнес», — сказав він.

Економіст пояснив, що підвищення тарифів для бізнесу 2026 року, ймовірно, відбуватиметься у два етапи. Аналогічний підхід, за його оцінкою, застосовуватимуть і для населення після завершення війни.

«Ми повинні розуміти, що зростання ціни тарифів буде. Його не уникнути, тому що прямі економічні втрати від бомбардувань дуже великі. Енергетика — це дуже дорога справа, це дуже дороге обладнання, мережа, інфраструктура», — додав він.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує складний стан в енергетиці та державному бюджеті, що зумовить поступове підвищення тарифів у наступні роки.

Під час війни в Україні діє мораторій на збільшення вартості газу, гарячої води та опалення. Тарифи на електроенергію та холодну воду не підпадають під дію цієї заборони.

Національна комісія, що регулює сфери електроенергетики й комунальних послуг, затвердила підвищення тарифів на передавання електроенергії 2026 року на 7,2%.

Дата публікації
Кількість переглядів
973
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie