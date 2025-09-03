Підвищення тарифів Укрзалізниці – це зупинка ще одного комбінату – топ-менеджер Метінвест

Реклама

Про це заявив керівник офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз під час виступу на заході Radio NV «Україна як бренд | Made in Ukraine» в Києві.

"Ви підвищуєте тарифи — це зупинка роботи ще одного ГЗК. Ви підвищили тариф — ми до одного зі світових ринків вже не можемо постачати через вартість логістики. Доведеться зменшувати виробництво. Все просто", – сказав Водовіз.

Він зазначив, що в умовах війни для підприємств ГМК мова вже не про розвиток, а про виживання, і тому державна політика має бути зваженою та стратегічною.