ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
1 хв

Підвищення тарифів Укрзалізниці – це зупинка ще одного комбінату – топ-менеджер Метінвест

Підвищення тарифів на перевезення, ініційоване АТ "Укрзалізниця", може призвести до зупинки ще одного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) в Україні.

Підвищення тарифів Укрзалізниці – це зупинка ще одного комбінату – топ-менеджер Метінвест

Про це заявив керівник офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз під час виступу на заході Radio NV «Україна як бренд | Made in Ukraine» в Києві.

"Ви підвищуєте тарифи — це зупинка роботи ще одного ГЗК. Ви підвищили тариф — ми до одного зі світових ринків вже не можемо постачати через вартість логістики. Доведеться зменшувати виробництво. Все просто", – сказав Водовіз.

Він зазначив, що в умовах війни для підприємств ГМК мова вже не про розвиток, а про виживання, і тому державна політика має бути зваженою та стратегічною.

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie