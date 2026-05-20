Підвищення цін та безлімітні пересадки: у КМДА розповіли про зміни в транспорті Києва

Влада Києва готує масштабне підвищення вартості проїзду в громадському транспорті до 30 гривень. У КМДА запевняють, що такий тариф є компромісним і базується на фінансових витратах за минулий рік. Окрім нових цін, на киян чекає впровадження унікальних проїзних квитків.

Про це в коментарі «Суспільному» сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної администрациї Сергій Підгайний.

Посадовець зазначив, що запропонована вартість в одну поїздку хоч і не покриває всі витрати повністю, проте максимально наближена до реального стану справ.

«На сьогоднішній день економічно обґрунтований тариф на проїзд значно вищий. Чому 30 гривень — ця цифра врахована і наближена до економічного розрахунку», — наголосив Підгайний.

Як розраховували нову вартість проїзду

За словами очільника, оновлена вартість перевезення пасажирів у столичному метрополітені та наземному транспорті базується на чіткій затратній частині за 2025 рік. На підсумкову суму вплинули фінансові звіти самих комунальних перевізників.

«Дали розрахунки підприємства і вже відштовхувались від вартості з прибутком і амортизацією і вийшли на компромісну і реалістичну ціну», — зауважив керівник.

Підгайний також нагадав, що діючі тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва є застарілими, адже їх не переглядали з 2018 року. Головними факторами для оновлення цін стали кризові явища в енергетичному та комунальному секторах.

«Але спонукало те, що у нас було стрімке підняття паливно-мастильних матеріалів, і електроенергії, і середньої заробітної плати, дуже велике навантаження на бюджет. І необхідно було зменшити це навантаження з урахуванням того, що є інші потреби на підготовку до зими міста Києва, де є дуже велике навантаження на бюджет», — пояснив посадовець.

Що буде з пільгами та знижками

Попри суттєве зростання базового тарифу, столична влада повністю зберігає соціальну підтримку для вразливих категорій населення та молоді.

Зокрема, директор департаменту повідомив, що для пільговиків проїзд у столичному транспорті залишатиметься безоплатним. Студенти вищих навчальних закладів сплачуватимуть лише половину від повної вартості квитка. Водночас учні шкіл під час навчального року користуватимуться транспортом абсолютно безкоштовно, а в літній період для них діятиме суттєва знижка у розмірі 75%.

Окрім зміни тарифної сітки, у КМДА анонсували важливе технологічне нововведення для зручності пасажирів, які щодня користуються кількома видами транспорту.

«Також передбачена новація — пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин», — підсумував Підгайний.

Нагадаємо, у Києві готується підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що тарифи не змінювалися від 2018 року, а перегляд цін необхідний для зменшення навантаження на бюджет та підготовки до опалювального сезону.

Наразі офіційно названа економічно обґрунтована собівартість наземного транспорту зросла до 44 грн, а метро — до 64 грн. Утім, остаточними тарифами займатиметься Департамент економіки.

Процес перегляду триватиме щонайменше 2–3 місяці, водночас всі пасажирські пільги обіцяють зберегти. Паралельно влада вивчає можливість впровадження єдиного годинного пересадного квитка.

Транспортний експерт Дмитро Беспалов зазначає, що офіційні цифри собівартості викликають запитання, оскільки самостійні розрахунки активістів на основі відкритої звітності показують реальну собівартість поїздки в метро на рівні 26 грн (без урахування амортизації та капітальних витрат).

Фахівець критично оцінює перспективу швидкого впровадження єдиного квитка. Оскільки «Київпастранс» та «Київський метрополітен» є різними підприємствами з окремими рахунками, а приватні маршрутки не інтегровано в систему, реалізація такої моделі вимагає тривалої та складної реформи, яку місто мало б підготувати заздалегідь.

