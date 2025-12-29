Підвищення зарплат педагогам: у МОН пояснили, коли та що зміниться

Викладачка / © Freepik

Реклама

Кабінет Міністрів України офіційно анонсував масштабне поетапне підвищення заробітних плат для працівників освітньої сфери, яке розпочнеться із січня 2026 року. Згідно з рішенням уряду, загальне зростання окладів протягом року складе 50%, а зміни охоплять не лише вчителів шкіл, а й представників позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти.

Про це повідомили Міністерство освіти і науки України та його очільник Оксен Лісовий.

Як повідомили у Міністерстві освіти і науки України та особисто очільник відомства Оксен Лісовий, процес перегляду зарплат буде розділений на дві хвилі:

Реклама

Перший етап (січень 2026 року): посадові оклади педагогів зростуть на 30% .

Другий етап (вересень 2026 року): відбудеться додаткове підвищення ще на 20%.

За інформацією міністерства, це підвищення стане одним із наймасштабніших за останні роки та покликане суттєво посилити престиж педагогічної професії в Україні. Реалізація цього плану потребує залучення як державного, так і місцевих бюджетів. Оскільки багато закладів (зокрема позашкільної освіти та коледжів) фінансуються громадами, уряд розробив механізм компенсації.

За словами Оксена Лісового, фінансування буде забезпечено через збільшення освітньої субвенції та інших державних програм. Завдяки цьому громади отримають більше надходжень (зокрема у вигляді ПДФО), що дозволить їм самостійно покривати оновлені видатки на оплату праці.

Повідомляється, що нові оклади не замінюють, а доповнюють існуючу систему підтримки педагогів, які працюють у несприятливих умовах. До серпня 2026 року на ці потреби в держбюджеті вже зарезервовано 10,37 мільярда гривень.

За даними МОН, спеціальні доплати отримають 409 тисяч працівників:

Реклама

2 000 гривень — базова виплата для всіх педагогів;

4 000 гривень — для тих, хто продовжує працювати в очному форматі на прифронтових територіях.

У міністерстві додають, що для вчителів, які працюють на понад одну ставку, розмір таких виплат буде збільшуватися пропорційно до їхнього фактичного навантаження.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про рішення уряду суттєво збільшити виплати працівникам освітньої сфери. Згідно з планом, уже в січні 2026 року заробітні плати педагогів зростуть на 30%.

Раніше ми писали, що Рада ухвалила бюджет-2026. Тепер відомо, що буде з мінімалкою, прожитковим мінімумом і зарплатами педагогів.