Підвищення зарплати педагогів на 30%: коли почнуть надходити перші збільшені виплати

Школа. / © Associated Press

Реклама

В Україні 1 січня цього року зарплати педагогів у школах зросли на 30%. Вже від цього тижня вчителі почнуть отримувати перші підвищені зарплати.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

“Виплати повинні бути вчасно і в повному обсязі — як завжди, на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування”, - наголосила очільниця Кабміну.

Реклама

Вона зауважила, що підвищення зарплати вчителям у січні - це лише перша частина підвищення, запланованого на цей рік. Друге заплановане від 1 вересня.

Також цього року збережуться додаткові доплати — 2000 грн для всіх вчителів і 4000 грн для вчителів прифронтових громад.

Нагадаємо, 2026-го зарплати педагогів зростуть аж на 50%. Очікується, що середня заробітна плата сягне близько 30 тис. грн. Підвищення посадових окладів буде встановлено не тільки педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а й педагогам у закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, які здебільшого фінансуються з місцевих бюджетів.