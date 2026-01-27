ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
1 хв

Підвищення зарплати педагогів на 30%: коли почнуть надходити перші збільшені виплати

Загальне зростання окладів педагогів протягом року складе 50%.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Школа.

Школа. / © Associated Press

В Україні 1 січня цього року зарплати педагогів у школах зросли на 30%. Вже від цього тижня вчителі почнуть отримувати перші підвищені зарплати.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

“Виплати повинні бути вчасно і в повному обсязі — як завжди, на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування”, - наголосила очільниця Кабміну.

Вона зауважила, що підвищення зарплати вчителям у січні - це лише перша частина підвищення, запланованого на цей рік. Друге заплановане від 1 вересня.

Також цього року збережуться додаткові доплати — 2000 грн для всіх вчителів і 4000 грн для вчителів прифронтових громад.

Нагадаємо, 2026-го зарплати педагогів зростуть аж на 50%. Очікується, що середня заробітна плата сягне близько 30 тис. грн. Підвищення посадових окладів буде встановлено не тільки педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а й педагогам у закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, які здебільшого фінансуються з місцевих бюджетів.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie