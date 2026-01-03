Зарплати педагогів зростуть аж на 50%: кому і коли чекати на підвищення

Школа. / © Associated Press

Протягом цього року вчителям в Україні підвищать зарплати. Це відбуватиметься у два етапи. Очікується, що середня заробітна плата сягне близько 30 тис. грн.

Як зросте зарплата вчителів в Україні 2026-го, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Підвищення зарплати відбудеться у два етапи: від 1 січня та від 1 вересня цього року.

У Міністерстві освіти повідомили, що від січня зарплати зростуть на 30% для всіх педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти. Середній оклад вчителя підвищиться від 16,7 тис. грн. до 21,7 тис. грн.

Підвищення посадових окладів буде встановлено не тільки педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а й педагогам у закладах дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти, які здебільшого фінансуються з місцевих бюджетів.

Від 1 вересня зарплата підвищиться ще на 20%. Це дозволить середній зарплаті досягти позначки 30 тис. грн.

МОН також розробило чотири моделі підвищення зарплат учителів. Вони не пов'язані із підвищенням оплати праці від січня та вересня 2026 року. Ці моделі передбачають:

збільшення навантаження;

відсутність збільшення навантаження;

пропорційне підвищення для різних категорій вчителів;

непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу в професію.

Окрім базового підвищення, протягом січня-серпня вчителі отримуватимуть ще й спеціальні щомісячні доплати. Виплати передбачені для 409 тисяч педагогів, які працюють у складних умовах. З них 25,5 тисяч осіб — це вчителі у прифронтових громадах.

Розмір доплати:

2000 грн (2600 грн до сплати податків) для всіх педагогічних працівників;

4000 грн (5200 грн до сплати податків) для педагогів, які очно працюють на прифронтових територіях.

Як повідомлялося, в Україні суттєво зростуть зарплати протягом 2026-го. Цього року підвищиться мінімальна заробітну плату. Вона становитиме 8 647 гривень у місячному розмірі та 52 гривні за годину за погодинної оплати праці. Це стане першим підвищенням мінімальної зарплати від 2023 року.