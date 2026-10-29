Пільгова ціна на електроенергію 2,64 грн: яке обладнання підходить і як подати документи

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Знижений тариф на електроенергію доступний лише тим споживачам, які обігрівають домівки електроприладами та виконали всі необхідні вимоги щодо офіційного оформлення. Пільгова ціна 2,64 грн за кВт·год діє за умови дотримання встановлених правил і наявності відповідних документів.

Фахівці ДТЕК «Одеські електромережі» роз’яснили, які саме обігрівачі дозволяють скористатися цією пільгою та що потрібно підготувати для підтвердження права на спеціальний тариф.

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Кому доступна пільгова ціна на електроенергію

Стандартна вартість електроенергії для побутових споживачів складає 4,32 гривні за кіловат-годину, і цей тариф за рішенням Уряду діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року. Разом із тим під час опалювального періоду — з жовтня по квітень включно — передбачено пільгову розцінку 2,64 гривні за кіловат-годину.

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Право на знижену ціну мають жителі:

будинків і квартир з офіційно оформленим електроопаленням;

багатоквартирних будинків, у яких немає газу і відсутнє або не працює централізоване або інше автономне опалення, крім електричного.

Знижена ставка застосовується до обсягу споживання в межах 2000 кіловат-годин на місяць. Усі кіловати, використані понад цей ліміт, розраховуються за базовою розцінкою — 4,32 гривні. Тобто за використання 2500 кіловат перші 2000 сплачуються за ціною 2,64 гривні, а за залишкові 500 доведеться розрахуватися за повним тарифом 4,32 гривні.

Що потрібно зробити, аби користуватися пільговим тарифом

У ДТЕК пояснюють, що самого лише купленого обігрівача недостатньо. Електроопалення має бути офіційно затверджене в проєкті електропостачання вашої оселі як єдине джерело тепла.

Для цього господарю житла слід звернутися до оператора електромереж. У проєкті обов’язково прописують площу приміщення, потужність приладів та розрахунки, які гарантують, що мережа витримає таке навантаження. Після цього нові технічні дані вносять до паспорта точки розподілу електроенергії та оновлюють технічний паспорт житла.

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Не дають права на пільговий тариф звичайні переносні обігрівачі:

тепловентилятори;

масляні, інфрачервоні радіатори та інші прилади, які використовують як додаткове джерело тепла.

До проєкту електроопалення можуть включити:

електроконвектори та настінні термопанелі (вони мають бути стаціонарно закріплені й підключені до мережі через окремий автоматичний вимикач у розподільному щиті);

інверторні кондиціонери (звичайний побутовий кондиціонер зареєструвати як систему опалення не можна. Але якщо це тепловий насос типу «повітря-повітря», здатний працювати під час сильних морозів, обленерго може включити до проекту як основну опалювальну установку);

електричну теплу підлогу (якщо вона є основним джерелом опалення — розраховується необхідна загальна потужність на квадратний метр житла. Звичайне підігрівання підлоги у ванній кімнаті тариф не змінить).

Відповідність і придатність конкретного обладнання визначають безпосередньо під час розроблення та офіційного погодження проєкту.

Як оформити пільговий тариф

Якщо ви вже користувалися пільговим тарифом торік, просто перевірте свій статус у документах або в особистому кабінеті на сайті ДТЕК чи вашого обленерго. У розділі «Тариф» має бути вказано, що за вашою адресою зареєстровано електроопалення. Якщо такої позначки немає, обов’язково напишіть або зателефонуйте оператору мереж.

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Для оформлення пільгового тарифу необхідні такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує право власності на житло;

заява про внесення змін до паспорта точки розподілу;

проєкт електроопалення;

технічний паспорт житла;

технічні паспорти на опалювальне обладнання (вказана в них потужність електрокотла або теплового насоса має відповідати проекту);

акт про відключення від центрального опалення (цей документ є обов’язковим для мешканців багатоквартирних будинків, які раніше були підключені до центрального опалення).

Варто зауважити, що знижений тариф почне діяти лише з першого числа наступного місяця після того, як ви повністю оформите всі зміни. Саме тому не варто відкладати подачу документів на потім.

Комуналка в Україні — останні новини

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Багатодітні сім’ї можуть отримати 50% знижку на комуналку, житло й паливо, але лише якщо середній дохід на одного члена родини за останні шість місяців не перевищує 4 660 грн. Якщо дохід вищий, пільги не буде, але родина може звернутися за житловою субсидією, яка розраховується за іншими правилами.

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