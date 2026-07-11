Пільговий стаж і виплати за дітей: як оформити дострокову пенсію у 50 років та що для цього потрібно

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В Україні батьки із великою кількістю дітей мають право не лише на звичайні пенсійні виплати, а й на суттєву підтримку від держави у вигляді різноманітних пільг. Зокрема, законодавство гарантує деяким категоріям жінок, які виховали кількох дітей, щомісячні фінансові доплати до пенсії та значне пом’якшення вимог щодо необхідного страхового стажу.

Про це йдеться у матеріалі УНІАН.

Доплати до пенсії за виховання дітей: які суми та умови призначення діють у 2026 році

Основні правила, які визначають умови призначення додаткових коштів до пенсії за виховання дітей, прописані в законі № 1767-III. Цей нормативно-правовий акт передбачає, що матері, які дали життя та виховали бодай п’ятьох дітей до шести років, мають законне право на отримання пенсії за особливі заслуги перед державою.

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На практиці ця допомога виплачується як регулярний щомісячний бонус, який додають до базової виплати за віком. Точний розмір фінансового нарахування для багатодітних матерів становить від 35% до 40% від встановленого державою прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а остаточна сума залежить від кількості дітей:

якщо дітей від п’яти до дев’яти, доплата становитиме 35%;

якщо дітей десять і більше — 40%.

У 2026 році державний прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність, зафіксовано на рівні 2595 гривень, тому щомісячний розмір цієї надбавки становить або 908,25 гривні, або 1038 гривень.

Під час розрахунку та призначення таких виплат держава на рівних умовах враховує й офіційно усиновлених дітей, якщо прийомна мати займалася їхнім вихованням принаймні до досягнення ними шестирічного віку. Окрім того, чинне законодавство відновлює справедливість і щодо чоловіків, оскільки право на таку доплату до пенсії переходить до батька, якщо він виховував п’ятьох чи більше дітей самотужки, без участі матері.

Пільгова пенсія для батьків: як декрет та кількість дітей впливають на ваш стаж і виплати

Грошова надбавка за виховання дітей є далеко не єдиним видом державної підтримки. Багатодітні батьки також мають законну можливість завершити трудову діяльність значно раніше за звичайний термін. Зокрема, жінки, які народили щонайменше п’ятьох дітей і дбали про них до шестирічного віку, отримують право на оформлення виплат уже в 50 років, якщо їхній загальний страховий стаж становить не менше 15 років.

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Схоже право передбачене і для чоловіків, проте скористатися ним батько може лише тоді, коли мати дитини з певних причин не має права на достроковий відпочинок або ж за власним бажанням офіційно поступилася цією пільгою на користь чоловіка. За таких умов глава сімейства може вийти на пенсію у 55 років, маючи за плечима щонайменше 20 років офіційної роботи.

Проте під час розрахунку та оформлення таких виплат громадяни нерідко стикаються з бюрократичними труднощами. Щоби призначити надбавку, необхідно особисто відвідати найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України, подати відповідну заяву та надати затверджений пакет документів:

паспорт або ID-картка;

реєстраційний номер платника податків (РНОКПП);

свідоцтва про народження всіх дітей;

свідоцтво про шлюб або інший документ про зміну прізвища (за необхідності);

документи про усиновлення (якщо є усиновлені діти).

Окрім цього, може виникнути потреба надати документи, які засвідчують, що ви займалися вихованням нащадків до досягнення ними шести років.

Щойно фахівці завершать перевірку наданої документації, усі матеріали передають на розгляд профільної комісії. Якщо жодних порушень не виявлено і всі критерії виконано повністю, додаткові кошти за дітей почнуть нараховувати вже з наступного місяця разом із базовою пенсійною виплатою.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

У Пенсійному фонді України нагадують, що одержувачі пенсій, субсидій та інших соцвиплат зобов’язані повідомляти про зміну персональних даних, місця роботи чи банківських реквізитів упродовж 10 днів — інакше зайво нараховані кошти доведеться повернути, а з виплат можуть відраховувати до 20% щомісяця. Невиконання цього правила вже призвело до втрат для багатьох громадян, а у разі відмови від добровільного повернення ПФУ стягуватиме борги через суд.

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Кабмін презентував Верховній Раді оновлену пенсійну реформу з бальною системою, яка замінить заплутану модель нарахувань: пенсія ділитиметься на фіксовану базову частину (для повного стажу) та індивідуальну страхову, що залежить від сплачених ЄСВ-балів, вартість яких щороку переглядатиме уряд. Мета — підвищити коефіцієнт заміщення зарплати з нинішніх 20–25% до 40%, що для середньої офіційної зарплати (приблизно 23 200 грн) означало б пенсію близько 9280 грн, а для нинішніх пенсіонерів проведуть ретроспективний перерахунок за новою логікою.

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