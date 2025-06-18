Пільговий стаж військовослужбовців та право на дострокову пенсію учасників бойових дій у 2025 році

Страховий стаж мобілізованих

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Українське законодавство передбачає важливі гарантії для захисників Батьківщини, зокрема, для учасників бойових дій (УБД), надаючи їм право на дострокову пенсію за віком на пільгових умовах. Це означає, що ці особи можуть вийти на заслужений відпочинок значно раніше, ніж інші громадяни. Розглянемо детальніше, як саме зараховується стаж за військову службу та коли УБД можуть реалізувати своє право на пенсію.

Мобілізація та пільговий пенсійний стаж

Пенсійний фонд України чітко інформує, період мобілізації до лав Збройних Сил України не перериває набуття права на пільгову пенсію для осіб, які до призову працювали на посадах або за фахом, що надають таку можливість. Це означає, що весь час проходження військової служби буде включений до загального страхового стажу, який необхідний для призначення пенсії на пільгових умовах.

Тобто, якщо до мобілізації ви мали право на дострокову пенсію, скажімо, за професійною діяльністю (наприклад, за роботу на шкідливих виробництвах), то період військової служби буде враховано під час розрахунку та оформлення вашої пільгової пенсії після демобілізації.

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Зарахування стажу під час військової служби, включно із зоною бойових дій

Мобілізація працівника на військову службу не є підставою для розірвання трудового договору. На час служби працівник тимчасово усувається від виконання своїх трудових обов’язків, але його робоче місце зберігається. Роботодавець зобов’язаний зробити відповідний запис у трудовій книжці працівника, що є підтвердженням збереження робочого місця та важливим документом для відновлення трудових відносин після демобілізації. Ця норма законодавства України про працю забезпечує соціальний захист військовослужбовців.

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» чітко гарантує, що весь період проходження військової служби зараховується до всіх видів стажу:

Страхового стажу (що є ключовим для пенсійного забезпечення).

Стажу роботи.

Стажу роботи за спеціальністю.

Стажу державної служби.

Це вкрай важлива норма, адже вона означає, що навіть якщо роботодавець, з певних причин, не сплачує страхові внески за мобілізованого працівника, цей період не втрачається для нарахування пенсії. Він не впливає на загальний досвід роботи та не перериває стажу роботи за фахом. Таким чином, період військової служби повноцінно зараховується до загального стажу роботи.

Пільговий стаж мобілізованих

Що ще важливіше, для військовослужбовців (за певних умов) передбачені додаткові пільги під час обліку стажу. Так, підпункт 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 встановлює, що один місяць військової служби в особливий період зараховується як три місяці загального трудового стажу для призначення пенсій. Це значно прискорює накопичення необхідного пенсійного стажу.

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Це так звана пільгова вислуга років, яка дозволяє зараховувати період служби зі значним коефіцієнтом, що впливає на право виходу на пенсію.

Згідно зі статтею 17-1 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», право на пільговий стаж мають такі категорії захисників:

Представники Збройних Сил України та інших військових формувань.

Співробітники органів внутрішніх справ та національної безпеки.

Поліцейські, а також працівники рядового та начальницького складу колишньої податкової міліції та органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої служби, органів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань (ДБР) та Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Співробітники Служби судової охорони.

Представники начальницького складу Національного антикорупційного бюро.

Рядові та представники начальницького складу державної пожежної охорони (нині — ДСНС), а також Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Колишні міліціонери з вислугою від 5 років, які наразі працюють на державних посадах або в системі МВС.

Військовослужбовці з іноземним громадянством, які постійно проживають в Україні та мають право на пенсію.

Якщо представники цих категорій мають мінімум один місяць безпосередньої участі у бойових діях, цей період зараховується до загального стажу за принципом «місяць за три». Тобто, кожен місяць участі в бойових діях буде враховуватися як три місяці при розрахунку загальної вислуги років, що значно прискорює набуття права на пенсійне забезпечення.

Пенсія для учасників бойових дій (УБД)

Особи, які мають офіційний статус учасника бойових дій (УБД), незалежно від того, чи є вони військовослужбовцями за контрактом, мають право на достроковий вихід на пенсію за віком:

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Чоловіки-УБД можуть виходити на пенсію у 55 років.

Жінки-УБД можуть виходити на пенсію у 50 років.

Для цього необхідно мати певний страховий стаж:

Для чоловіків-УБД — не менше 25 років страхового стажу.

Для жінок-УБД — не менше 20 років страхового стажу.

Варто підкреслити, що для військовослужбовців вислуга років прирівнюється до страхового стажу. Це означає, що кадрові військові можуть мати можливість виходу на пенсію навіть раніше, за умови наявності необхідної вислуги років відповідно до спеціальних нормативів.

Таким чином, українське законодавство забезпечує значну соціальну підтримку учасникам бойових дій, гарантуючи їм не лише збереження робочого місця, але й суттєві пільги при нарахуванні пенсійного стажу та достроковий вихід на пенсію.

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