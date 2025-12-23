Пільги для людей з інвалідністю: хто може отримати 50 тисяч гривень

люди з інвалідністю

Реклама

В Україні запроваджують нову програму фінансової підтримки для водіїв із порушеннями опорно-рухового апарату, що дозволить їм адаптувати власні транспортні засоби до індивідуальних потреб. Кабінет Міністрів офіційно затвердив порядок виплати компенсацій за переобладнання автомобілів, про що повідомила перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко. Ця ініціатива покликана розширити можливості мобільності для громадян, які потребують спеціального ручного керування або інших технічних змін у конструкції машини.

Хто може отримати гроші на переобладнання авто

Згідно з новими правилами, отримати відшкодування зможуть власники як нових автомобілів, так і вживаних транспортних засобів. Головною умовою є документальне підтвердження виконання робіт та відповідна реєстрація змін у сервісному центрі МВС. На реалізацію цього проєкту у бюджеті на 2026 рік уже закладено близько 30 мільйонів гривень, що дозволить охопити значну кількість осіб, які потребують допомоги.

Процедура отримання коштів максимально спрощена і передбачає кілька послідовних кроків.

Реклама

Спочатку власник авто самостійно здійснює переобладнання у сертифікованих центрах, після чого оновлює дані у посвідченні водія та технічному паспорті.

Наступним етапом є подання заяви до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Зробити це можна кількома способами: особисто завітати до територіального відділення, скористатися електронним кабінетом на порталі Мінсоцполітики або оформити запит через державний застосунок Дія.

Максимальний розмір виплати на одну особу становить 50 тисяч гривень. Держава гарантує швидкий розгляд звернень, який триватиме не більше трьох робочих днів. Після позитивного рішення кошти мають надійти на рахунок заявника протягом десяти діб. Варто зауважити, що раніше аналогічний механізм успішно працював для ветеранів війни, а тепер його дія поширюється на всіх громадян з інвалідністю, які прагнуть самостійно керувати авто.