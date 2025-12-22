Пільги на електроенергію для учасників бойових дій: яка повинна бути знижка, як її оформити

Пільги для УБД

Для українських захисників, які мають офіційний статус учасника бойових дій (УБД), держава запровадила суттєву систему соціальної підтримки. Одним із найважливіших інструментів допомоги є пільги на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема на електроенергію. Проте важливо пам’ятати, що ці привілеї не активуються автоматично разом із отриманням посвідчення — процедура вимагає свідомої реєстрації у відповідних державних органах.

Яку пільгу учасник бойових дій може отримати на електроенергію

Згідно з чинним законодавством та роз’ясненнями Міністерства у справах ветеранів, особи зі статусом УБД мають право на 75% знижку на оплату електроенергії. Ця знижка розраховується в межах установлених норм споживання, які залежать від кількості членів родини, що проживають разом із пільговиком, та типу енергоспоживання у помешканні.

Варто зазначити, що якщо учасник бойових дій має інвалідність, спричинену війною, розмір такої знижки становить уже 100%.

Як працює механізм виплат у 2025 році

На сьогодні в Україні діє модель монетизації пільг. Це означає, що державна підтримка надається у грошовій формі. Механізм виглядає так:

Споживач самостійно сплачує повну суму, зазначену в квитанції за спожиті кіловати. Держава через Пенсійний фонд України (ПФУ) перераховує суму компенсації (ті самі 75%) на банківський рахунок пільговика.

Пенсійний фонд за замовчуванням може відкрити рахунок в Ощадбанку, проте за бажанням ветерана кошти можуть надходити на рахунок у будь-якому іншому комерційному банку України. Для зміни банку достатньо подати відповідну заяву до ПФУ.

Крім банків, ви також можете обрати варіант отримання готівки через відділення Укрпошти або доставку додому листоношею, що також зазначається у відповідній заяві.

Якщо буде заборгованість, держава може припинити нараховувати пільгу.

Як УБД оформити знижку на електроенергію

Для того, щоб почати отримувати компенсацію, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Зробити це можна як особисто у відділенні, так і дистанційно, що особливо актуально для військовослужбовців, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій.

Алгоритм дій через вебпортал ПФУ:

Авторизуйтеся в особистому кабінеті за допомогою електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису.

У меню зліва оберіть розділ «Комунікації з ПФУ», а потім — «Заява на житлову субсидію чи пільгу».

Оберіть пункт про надання пільг на оплату ЖКП та заповніть електронну форму.

Необхідний пакет документів:

Паспорт громадянина України;

Посвідчення учасника бойових дій;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).

При зверненні потрібно подати одночасно два документи:

Заяву про внесення відомостей до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги). Без реєстрації в цій системі нарахування неможливі. Заяву безпосередньо про надання пільг.

Важливий нюанс: якщо військовий не може оформити пільгу особисто, це можуть зробити члени його родини. Для цього не обов’язково звертатися до нотаріуса — довіреність може завірити командир військової частини, де проходить службу ветеран.

Тарифи на електроенергію: чого чекати українцям

Станом на грудень 2025 року базовий тариф для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Однак держава передбачила пільгову ціну для тих, хто використовує електричне опалення:

При споживанні до 2000 кВт-год на місяць тариф становить 2,64 гривні.

Весь обсяг понад цей ліміт оплачується за базовою ціною — 4,32 гривні.

Ця фіксована ціна залишиться незмінною щонайменше до весни 2026 року, проте подальше коригування тарифів є цілком імовірним через необхідність відновлення енергосистеми.