Пільги на комунальні послуги: хто не зможе отримати допомогу 2026 року

2026 року пільги на оплату ЖКП будуть доступні тільки родинам із доходом до 4 660 грн на одну особу / © ТСН.ua

Реклама

Від 1 січня 2026 року пільги на оплату комунальних послуг надаються лише родинам, середньомісячний дохід яких на одну особу не перевищує 4 660 грн.

Про це йдеться у повідомленні ПФУ.

Водночас без урахування доходу допомогу продовжать отримувати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих захисників України.

Реклама

Як розраховують пільги на ЖКП цьогоріч

Пільга з урахуванням доходів призначається, якщо середньомісячний сукупний дохід родини в розрахунку на одну особу не перевищує розмір, що дає право на податкову соціальну пільгу.

За новими правилами, розмір доходу для отримання пільги у 2026 році становить 4 660 гривень. Його обчислюють за формулою: прожитковий мінімум для працездатної особи (3 328 грн) помножений на 1,4, з округленням до найближчих 10 грн.

Тож пільгу на сплату ЖКП можуть отримати лише ті, чиї доходи не перевищують зазначеної межі. Родини з вищим доходом можуть оформити житлову субсидію.

Хто отримує пільги без обмежень

Допомога без урахування доходів залишається для:

Реклама

учасників бойових дій,

осіб з інвалідністю через війну,

членів сімей загиблих захисників.

Додаткові зміни щодо комунальних послуг

Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для всіх мешканців країни, встановивши єдину фіксовану ціну незалежно від обсягу споживання.

Нагадаємо, в Україні цьогоріч зростуть пенсії. Підвищення виплат стало можливим завдяки зростанню прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.