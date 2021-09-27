"Пишайтеся тим, хто ви є": сім порад Білла Ґейтса про успіх, гроші та бізнес

"Пишайтеся тим, хто ви є": сім порад Білла Ґейтса про успіх, гроші та бізнес

Мільярдер і філантроп Ґейтс вважає, що неможливо досягти успіху, якщо людина не має пристрасті до того, що робить.

Білл Ґейтс є одним з найбагатших людей світу завдяки створенню Microsoft у далекому 1975 році. Статки Ґейтса оцінюються 131,2 млрд доларів. Його головне досягення - операційна система Windows, яка залишається найпопулярнішою в світі.

Що є важливим на шляху до успіху і як досягти висот - Білл Ґейтс знає на власному досвіді. Більш детально про це - у матеріалі ТСН.ua.

1. Починайте якомога раніше

Успіх можливий в будь-якому віці, але ті, хто починає займатися бізнесом в юності - мають більше часу для реалізації ідей і усунення помилок.

Якщо у вас є мрія - починайте реалізовувати її тут і зараз. Молоді люди амбітні, менш сприйнятливі до критики, у них є сили для великого шляху. У солідному віці буде фундамент, власна справа і міцний імунітет до проблем. Такі поради Білла Ґейтса виправдані, адже йому було всього 13 років, коли він почав працювати з комп'ютерами.

2. Знаходьте партнерів

Білл Ґейтс полюбляє налагоджувати партнерські відносини з людьми, особливо з тими, яких називають господарями становища. Це давало йому можливість вчитися у талановитих підприємців. Для Ґейтса вони були джерелом знань та прикладами, які задали правильний вектор на початку його кар'єри.

3. Ви не будете заробляти мільйони, просто закінчивши школу

Яку б освіту ви не отримали - гідна оплата праці вимагає практичних навичок і знань, які перевіряються в справі. Ніхто не візьме вас на посаду генерального директора в міжнародну компанію лише тому, що у вас є диплом з бізнес-менеджменту.

Це правило неможливо обійти. Потрібно або відкрити компанію і підняти її до вершин, або розвиватися окремо і вдосконалюватися, як професіонал.

4. Не варто скаржитися на помилки: вони - найцінніші уроки

У наших помилках один винуватець: ти сам, і більше ніхто. Не намагайтеся "шукати крайніх", аби позбавити совість від цього вантажу.

Помилки існують, аби ми вчилися. Ви зробили щось не так і від цього моменту знаєте, які рішення не підходять для тієї чи іншої ситуації. Коли вона прийде знову - ви будете підготовлені.

5. Приготуйтеся ризикувати

Початок бізнесу схожий на азартну гру, де немає повної впевненості в майбутньому успіху. Аби мінімізувати ризики - необхідні грамотне планування і розробка стратегії. Це правило застосовується не тільки до підприємництва, а до життя в цілому. Світ повний невизначеностей і випадковостей. Ми зобов'язані жертвувати, аби дістатися до кінцевої мети. Люди будуть тиснути і відмовляти в підтримці, але в підсумку, якщо у вас є хоробрість для продовження шляху, ніщо не зможе перешкодити.

6. Пишайтеся тим, хто ви є

Деякі люди засмучуються, що вони не такі багаті, розумні або талановиті, як їхні знайомі або кумири. У кожної людини є унікальні здібності. Аби стати успішним - прийміть це. Якщо ви почнете цінувати себе і те, що пропонуєте світу, займатися своєю справою стане легше.

7. Завжди залишайтеся спокійними

Мріяти про фінансову незалежність - цікаве заняття. Однак, якщо ви дозволите подібним думкам заповнити голову і почнете думати про свою недоторканність і унікальність, ви будете прагнути не до успіху, а до гордині.

Життя непередбачуване. Сьогодні ви на вершині, а завтра - починаєте все на першій сходинці. Краще залишатися смиренним і не забувати, завдяки чому ми піднімаємося.

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