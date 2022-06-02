Пішли на поступки Путіну: основні імпортери газу в Німеччині заплатили "Газпрому" в рублях

Пішли на поступки Путіну: основні імпортери газу в Німеччині заплатили "Газпрому" в рублях

Два німецькі енергетичні концерни Uniper і RWE змінили систему платежів за російський газ і заплатили в рублях.

Російська схема платежів включає створення рахунків, які будуть оплачуватись у євро, а потім обмінюватись на рублі.

Про це з посиланням на заяви компаній пише Reuters.

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"Як і інші німецькі та європейські компанії, Uniper змінила спосіб оплати поставок газу з Росії. Uniper розраховується в євро відповідно до нового механізму оплати, — йдеться в електронному коментарі Uniper для Reuters. — Перший із цих платежів був здійснений наприкінці травня. Тому Uniper діє відповідно до санкцій і може продовжувати забезпечувати своєчасне виконання контракту”.

Uniper зазначила, що цей процес скоординований з урядом Німеччини та відповідає інструкціям ЄС.

Речник RWE також підтвердив, що компанія перерахувала євро на російський рахунок, створений для здійснення платежів.

Раніше стало відомо, що десять компаній у Євросоюзі відкрили рублеві рахунки у “Газпромбанку”.

Натомість нещодавно стало відомо, що "Газпром" повністю призупинив постачання газу болгарському та польському операторам у зв’язку з несплатою в рублях.

Водночас джерело Bloomberg, близьке до "Газпрому" повідомило, що принаймні до другої половини травня Кремль не буде відключати інші країни, які відмовляються від умов Путіна. Саме тоді мають бути здійсненні наступні платежі, від чого фактично залежатиме подальша доля поставок газу до Європи.

Єврокомісія попередила членів ЄС – купувати російський газ за рублі – порушення санкцій.

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