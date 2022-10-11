Пишний офіційно вступив на посаду голови НБУ і назвав свої пріоритети роботи

Ексглава "Ощадбанку" Андрій Пишний у понеділок, 10 жовтня, офіційно вступив на посаду голови Нацбанку.

Про це він написав у Facebook.

Пишний був представлений колективу НБУ президентом Володимиром Зеленським разом з прем’єром Денисом Шмигалем та главою ОП Андрієм Єрмаком.

Фото: Андрій Пишний / Facebook

"Насичений і непростий видався перший день, про такі кажуть – день на усе життя", – зазначив новий очільник Нацбанку.

Пишний запевнив, що підтримуватиме ту політику антикризового управління, яка застосовувалася раніше.

"Ми контролюємо ситуацію. Я хочу подякувати команді Національного банку за ці вісім місяців стійкості і професіоналізму. Стійка, працездатна, банківська система – це здобуток", – сказав він у своїй промові.

Голова НБУ назвав свої головні пріоритети на посаді: макрофінансова стабільність, стабільна банківська система, ефективність макроекономічної політики, конструктивні перемовини з міжнародними партнерами.

За його словами, 38 млрд дол. США – загальна потреба у фінансуванні. Залучення цих коштів Пишний назвав спільною справою для усіх державних органів.

На завершення Пишний пообіцяв, що Національний банк під його головуванням буде впроваджувати системні масштабні реформи, які потрібні Україні для прискореної інтеграції до європейської спільноти.

Нагадаємо, 4 жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко подав на розгляд президенту України заяву про відставку. Причиною своєї відставки Шевченко вказав стан здоров'я.

Кирило Шевченко був призначений на посаду голови НБУ у липні 2020 року. Новим очільником Нацбанку Верховна Рада 7 жовтня призначила Андрія Пишного, який у 2014-2020 роках був головою правління "Ощадбанку".

Що відомо про Андрія Пишного

Андрій Пишний — український політик та банкір родом з Тернопільської області, йому 47 років.

2006 року Пишний був одним з ініціаторів реформи управління банку та введення Наглядової ради незалежних директорів.

Від 2003 до 2007 року року він був першим заступник голови правління "Ощадбанку". Певний час співпрацював з Арсенієм Яценюком у політичній силі "Фронт змін". У 2014 році повернувся в "Ощадбанк", де працював головою правління до 2020 року.

У 2016 році Пишний заснував громадську організацію "Відчуй", яка допомагає людям з вадами слуху.

Голова Національного банку призначається на посаду Верховною Радою за поданням президента України на сім років.

Читайте також: