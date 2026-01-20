- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 1 хв
Після нічних атак росії: Тімченко у Давосі закликав до негайної підтримки енергетики України
Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко в ході Всесвітнього економічного форуму у Давосі підняв питання допомоги українській енергосистемі після останньої атаки рф 20 січня.
«Сьогодні вранці на WEF26 відбулися термінові обговорення після того, як Росія вночі здійснила нові атаки на енергетичну інфраструктуру Києва та інших українських міст. Понад 1 мільйон людей у Києві залишилися без води та опалення при температурі -15 °C», - заявив він.
Тімченко підкреслив, що нічні атаки не тільки жахливі для населення, а ще вони стають стратегічною загрозою для економіки та оборонної промисловості України.
Очільник ДТЕК наголосив, що енергетика має велике значення не тільки для виживання, а й для відновлення України.
Раніше Тімченко заявляв, що в умовах безпрецедентних атак зараз йде боротьба за кожен мегават потужності.