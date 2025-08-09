- Дата публікації
- Гроші
- 134
- 1 хв
Після зміни прайс-кепів ціни у вечірній пік не зросли - аналітикиня
Зміна граничних цін на електроенергію, що діє з 1 серпня, не спричинила різкого зростання цін на ринку.
Про це заявила Дар’я Орлова, аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting.
«Імпорт електроенергії в липні також зріс, на 24,7%, у порівнянні з попереднім місяцем, — до 257,7 тис. МВт-год. Найбільше імпортується – у години "вечірнього піка"», — сказала експертка.
Саме для покриття зростаючого попиту на імпорт у вечірні години, за її словами, НКРЕКП підвищила прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку.
Водночас, підсумки першого тижня серпня не показали суттєвого стрибка цін у години вечірнього піку.
«Лише це рішення не здатне на 100% забезпечити імпорт», — зазначає Орлова.
За її словами, нові цінові обмеження — це безумовно крок у бік безперешкодного залучення імпорту, особливо в опалювальний сезон. Але важливо враховувати й інші чинники. «По-перше, і надалі існують обмеження на інші години, на які можливо буде необхідно залучати імпорт. По-друге, поки не працюють місячні аукціони на перетин, їх запуск очікується в грудні цього року», — нагадала Орлова.
Нагадаємо, з 1 серпня в Україні діють оновлені граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії, зокрема для періоду вечірнього піку (17:00–23:00), де максимальна ціна на РДН і ВДР може сягати 15
000 грн/МВт-год, а на балансуючому ринку – 16 000,00 грн/МВт·год.